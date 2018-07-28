ЦСКА выиграл у "Локомотива" Суперкубок России

ЦСКА обыграл "Локомотив" со счетом 1:0 в матче за Суперкубок России. Единственный мяч в дополнительное время матча забил Хетаг Хосонов.

В составе армейцев уже на 13-й минуте встречи поле из-за травмы покинул Алан Дзагоев, также покинувший поле в начале стартового матча сборной РФ на чемпионате мира по футболу против Саудовской Аравии, фактически оставив национальную команду в численном меньшинстве по составу до конца её пребывания на главном турнире планеты.

Для ЦСКА этот трофей стал седьмым в истории, с учетом того, что он разыгрывается в 2003 года. Армейцы выигрывали трофей в 2004, 2006, 2007, 2009, 2013 и 2014 году.

Напомним, Суперкубок РФ перед началом нового чемпионата страны разыгрывают действующие чемпион и обладатель Кубка страны. Последний – клуб "Тосно" – фактически прекратил свое существование, и вместо него за Суперкубок сражался второй финалист – столичные армейцы.