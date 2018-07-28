Экс-президент Армении арестован на два месяца

На два месяца арестовал суд в Ереване бывшего президента Армении Роберта Кочаряна. Решение вынесено 27 июля. Об этом сообщает «Коммерсант».

Политика обвинили в свержении конституционного строя в 2008 году. Кочарян опроверг выдвинутые против него обвинения.

«Суд принял решение об аресте. Больше этого сказать не могу. Все остальное представим на завтрашней пресс-конференции»,— цитирует https://www.kommersant.ru/doc/3700088 издание слова адвоката Арама Орбеляна.

Напомним, победу на президентских выборах в 2008 году одержал Серж Саргсян. Сторонники его оппонента Левона Тер-Петросяна вышли на митинги с требованием пересмотра итогов голосования. Кочарян занимал тогда должность президента, он ввел в стране чрезвычайное положение. В ходе столкновений между митингующими и правоохранительными органами погибли двое полицейских и восемь протестующих, десятки получили ранения. Президентом же стал Саргсян. Уличные протесты только в 2018 году заставили его уйти от власти. Армянский парламент утвердил на посту премьер-министра страны оппозиционера Николу Пашиняна.