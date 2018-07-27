Президент Франции решил проложить газопровод в Испанию

Франция и Испания будут разрабатывать проект газопровода, который соединит две страны, заявил французский президент Эммануэль Макрон 27 июля.

"Мы поручили нашим регуляторам работать над вариантами новых газопроводов, в особенности газопровода между Францией и Испанией", — сказал французский лидер.

Он добавил, что новые газопроводы во Франции, Испании и Португалии послужат замене угольных электростанций, пишет РИА Новости.

Об источниках сырья для заполнения газопроводов Макрон не упомянул.