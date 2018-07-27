Twitter рухнул в цене

Фондовые индексы США снизились на фоне оказавшихся хуже прогнозов отчетов компаний, свидетельствуют данные торгов.

Индекс NASDAQ опустился на 1,46% — до 7737,42 пункта, промышленный индекс Dow Jones уменьшился на 0,3% — до 25451,06 пункта, индекс широкого рынка S&P 500 снизился на 0,66% — до 2818,82 пункта.

Акции сервиса микроблогов Twitter обвалились на 20,54% после публикации отчетности и критики президента США Дональда Трампа. Компания сообщила о снижении числа активных пользователей во втором квартале на 0,3%, или на 1 миллион — до 335 миллионов человек в месяц из-за очистки от автоматически созданных учетных записей и спам-аккаунтов.

Кроме того, 26 июля Трамп заявил, что Twitter осуществляет "теневой бан" публикаций известных членов Республиканской партии, и пообещал "изучить эту дискриминационную и незаконную практику", напоминает РИА Новости.

Ранее стало известно, что реальный рост ВВП США во втором квартале 2018 года составил 4,1% в годовом выражении против роста на 2,2% в первом квартале. Это самые быстрые темпы роста с 2014 года.