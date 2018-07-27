Россияне ловят на телефон «кровавую» луну

Лунное затмение века и великое противостояние Марса с Солнцем наблюдают жители российских городов. Снимки уникального явления пользователи социальных сетей публикуют вечером 27 июля.

с сайта ВК, Игорь Карпычев

Кровавая Луна уже встала над территорией России. Её могут увидеть жители практически всех городов, кроме Крайнего Севера и Дальнего Востока. Продлится небесное зрелище почти 4 часа – с 21:24 до 01:20 по Москве. Полная фаза затмения растянется на 1 час 44 минуты. В 00:13 Луна начнет выходить из тени и снова посветлеет.

НАСА ведёт прямую трансляцию уникального явления. В комментариях к ней пользователи со всего мира делятся впечатлениями. Жители Ростова оказались огорчены из-за надвигающихся облаков, а из Москвы отчитались о хорошей видимости.

Сегодня впервые за 25 тысяч лет одновременно Луна спрячется за земной тенью, а наша планета пройдет между Марсом и Солнцем. Почему затмение века важно не проспать, рассказывала «Фонтанка».