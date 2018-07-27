В Петербурге нашлись пропавшие избиратели, но не все

На следующий день после того как Элла Панфилова обрушилась с жесткой критикой на петербургский избирком, в городе нашлись казалось пропавшие уже в Дагестане, Швеции и даже Чечне избиратели.

В Петербурге летом насчитали на 150 тысяч избирателей больше, чем было во время президентских выборов, еще три месяца назад. В петербургском избиркоме разводят руками, ссылаясь на новомодную систему «мобильный избиратель» и на подсчеты районных администраций. За день до публикации новых данных глава ЦИК Элла Памфилова раскритиковала петербургскую комиссию как раз за работу со списками избирателей, назвав действия неизвестных, которые к 18 марта переписали граждан Петербурга в другие регионы, попыткой масштабной фальсификации.

«По итогам выборов президента серьезных претензий нет, выборы в целом прошли лучше, чем когда-либо, какие-то сомнения высказывать по поводу легитимности нельзя, но целый ряд системных проблем, которые тянутся из года в год, остались», – заявила 25 июля на заседании ЦИК председатель Элла Памфилова. Больше таких мягких оборотов в отношении петербургского избиркома она не позволяла. Глава Центризбиркома сообщила, что ее коллеги готовили постановление о признании неудовлетворительной работы петербургских выборщиков в марте 2018 года, а председателю Виктору Панкевичу собирались выразить недоверие, но тот уволился. Надеялась Памфилова, что у других членов ГИК тоже проснется совесть и они напишут заявление, но этого не случилось.

К работе петербургского ГИКа в Москве накопился целый ряд претензий: например, в ЦИКе посчитали, что в Северной столице отвечают отписками тем, кто жалуется на нарушения, а работу нижестоящих комиссий в городской не контролируют вовсе. Тем не менее, последней каплей терпения Памфилова назвала работу со списками избирателей накануне выборов президента. «Из года в год люди приходят и себя не находят на участках. Мало, что сделано в этом направлении. Работа по регистрации и учету избирателей должным образом все это время не проводилась. С вашей стороны подвижек было мало», – отметила глава ЦИК обращаясь по видеосвязи к Петербургу.

Математика списков избирателей, действительно, загадочная. В то время, как во всех крупных городах жителей становится больше год от года, в Северной столице периодически перед выборами число голосующих уменьшается. Каждый раз в Горизбиркоме разводят руками: «Ну мало ли… кто-то умер, кто-то переехал… Списки нам предоставляют в миграционной службе, мы не имеем к этому отношение».

Например, в списках Горизбиркома на 2 декабря 2007 года, когда выбирали депутатов, и явку не придавалось большого значения, значилось 3 млн 750 тысяч человек. На 2 марта 2008 года, когда голосовали за главу страны, уже 3 млн 358 тысяч человек. Таким образом, к весне 2008 года за три месяца количество избирателей города «сократилось» на 392 тысячи.

Обратный процесс начался в 2011-м. 1 июля 2011 года в Северной столице было только 3 млн 391 тысяча голосующих граждан. К думским выборам 2011 года число избирателей увеличилось на 300 тысяч – до 3 млн 645 тысяч человек. Еще 200 тысяч нашлись к марту 2012 года, когда проходили президентские выборы, – избирателей стало 3 млн 849 тысяч.

Новые чудеса произошли на выборах в 2014 году, когда горожане определялись с губернатором и муниципальными депутатами. За два года неизвестным образом куда-то пропали почти 100 тысяч человек: в списках Горизбиркома значились 3 млн 730 тысяч избирателей. А к думским выборам 2016 года число голосующих граждан снова выросло на 100 тысяч – до 3 млн 835 тысяч человек, вернувшись к уровню 2012 года.

Главные чудеса ждали Северную столицу в 2018 году. 1 января Горизбирком зафиксировал 3 млн 817 тысяч человек в выборных списках. А 18 марта – 3 млн 632 тысячи. То есть разница – 185 тысяч. Весной председатель Горизбиркома Виктор Панкевич объяснял эту вилку тем, что вот эти почти две сотни тысяч человек просто решили проголосовать через систему мобильный избиратель и прикрепились в списки избирателей в другие регионы. Но в день выборов вышел конфуз. Именно он и стоил должности Панкевичу. Десятки тысяч из этих сотен.18 марта не нашли себя в списках в Петербурге и узнали, что написали заявления о голосовании в других регионах – вплоть до Австралии. Долгое время в Горизбиркоме не признавали факт массовости этого явления. Спустя три месяца за петербургских коллег проблему озвучили в Москве:

«Санкт-Петербург оказался единственным регионом, благодаря работе вашей комиссии, который фактически, если бы мы вовремя не выявили, мог дискредитировать нашу новацию «мобильный избиратель». Видимо, инициаторы фальсификаций, написавшие заявления от людей, не понимали, что мы все держим под контролем и все их подвижки вылезут. Слава богу, мы вовремя предотвратили масштабную фальсификацию. Ее исполнители пытались отправить по 4 тысячи человек в Дагестан, 3 тысячи в Ингушетию, Чечню, 80 человек на мыс, где всего 60 человек живет, и так далее. Я сейчас не буду об этом говорить. Председатели избиркомов 84 регионов говорили, что руки Панкевичу не подадут после этого. Мы передали всю информацию в правоохранительные органы», – заявила 25 июля на заседании ЦИКа Элла Памфилова.

И вот, на следующий день на сайте петербургской избирательной комиссии появились новые данные: на 1 июля 2018 года в городе числится 3 млн 779 тысяч имеющих право голосовать. То есть логично предположить, что число избирателей в марте действительно изменилось из-за чьей-то попытки повысить явку, отправив на один день тех, кто обычно не голосует, в другие регионы. А спустя три месяца не самовольно отбывшие граждане вернулись. Но почему-то не все. По сравнению с январем список избирателей Петербурга похудел на 38 тысяч.

«Фонтанка» спросила петербургский избирком, как они объясняют арифметическую магию. Однако там сослались на органы учета населения: «Численность избирателей устанавливается на основании данных, предоставляемых органами регистрационного учета граждан, органов, осуществляющих воинский учет, органов записи актов гражданского состояния, органов (учреждений) уголовно–исполнительной системы, судов. Все эти данные собираются вместе администрациями районов Санкт-Петербурга и передаются избирательным комиссиям один раз в полгода. Сведения же о числе избирателей, включенных в список избирателей на момент окончания голосования на тех или иных выборах – это результат работы со списками избирателей в конкретный период времени (например, исключение из списков избирателей, пожелавших проголосовать по месту нахождения, не включение в списки избирателей, не обладающих активным избирательным правом на конкретных выборах и др.). Процедура определения численности избирателей четко регламентируется действующим законодательством. Говорить о возможных фактах его нарушения – преждевременно. Но мы будем отслеживать и анализировать динамику изменения численности избирателей», – заверили в петербургском избиркоме.

Ксения Клочкова, «Фонтанка.ру»