Бельгия пропеклась до рекорда

В Восточной Фландрии 27 июля зафиксировали температурный рекорд, столбик термометра перевалил за +38°С. Об этом пишет Het Laatste Nieuws.

По данным издания, город Зелзате стал самым жарким местом в Бельгии в этом году. Издание пишет о том, что средние температуры для июля в Бельгии варьируются от +18 до +23°С.

Напомним, жаркая погода, утвердившаяся в Северной столице России, оставила продавцов техники с пустыми полками. Из продажи пропали вентиляторы и кондиционеры.