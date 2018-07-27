В Нижнем Новгороде пропал журналист «Аргументов и фактов»

Корреспондент отдела культуры московской редакции «Аргументов и фактов» не выходит на связь практически неделю. Журналист приехал в Нижний Новгород в командировку на фестиваль «Горький fest» и пропал. Следственный комитет возбудил уголовное дело, сообщается на сайте издания 27 июля.

Последний раз Грачёва видели выходящим из гостиницы Sheraton в субботу, 21 июля. Вестей от него с этого момента не приходило, телефон 38-летнего корреспондента отключен.

Грачев пишет о культуре, никогда не занимался серьёзными расследованиями.

Ранее стало известно, что в Нижнем Новгороде убили 27-летнего местного журналиста ГТРК Дениса Суворова.