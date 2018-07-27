Минсвязи Эквадора: Никто не выгоняет главу WikiLeaks из посольства в Лондоне

Указаний Джулиану Ассанжу покинуть здание посольства Эквадора в Лондоне не было, заявило министерство связи Эквадора вечером 27 июля.

"Национальное министерство связи поясняет, что президент республики Ленин Морено не давал указаний Джулиану Ассанжу в какой-либо момент покинуть посольство Эквадора в Лондоне", — говорится в сообщении ведомства, которое цитирует РИА Новости.

Согласно разъяснению министерства, Морено отметил, что решение этого вопроса должно произойти путем переговоров между Эквадором и Великобританией.

"Мы должны уважать права человека и международное право. И мы будем защищать его (Ассанжа. — Прим. ред.) в том, что касается его жизни", – приводится в коммюнике предыдущее заявление Морено.

Однако в какой-то момент проблема пребывания основателя WikiLeaks в посольстве должна быть решена, отмечает эквадорское министерство. "Ни международные законы, ни наши желания, ни желания самого господина Ассанжа не предполагают, что он должен оставаться там всю жизнь", – цитирует минсвязи Морено.

Ранее в пятницу, выступая в Мадриде, президент Эквадора Ленин Морено заявил, что Ассанжу в конечном итоге нужно будет покинуть посольство страны в Лондоне, в котором он укрывается с 2012 года. Глава государства добавил, что находится в контакте с британскими властями по этому вопросу.

Напомним, основатель WikiLeaks поселился на территории эквадорского посольства в Лондоне в 2012 году, когда он был объявлен в розыск по обвинению в изнасиловании. Дело было закрыто, но Ассанж не торопился покидать диппредставительство, опасаясь, что его все равно выдадут Швеции, а затем США, где ему грозит смертная казнь из-за публикации секретной информации, в том числе о деятельности военных США в Ираке. На его содержание эквадорцы потратили больше пяти миллионов долларов. У Ассанжа есть эквадорский паспорт.