Украину и Белоруссию подозревают в массовом употреблении допинга спортсменами-легкоатлетами

Международная ассоциация легкоатлетических федераций (ИААФ) включила Украину и Белоруссию в группу A, в которую входят страны с наиболее высоким риском употребления допинга, сообщил президент организации Себастьян Коу на пресс-конференции вечером 27 июля.

В эту же группы были включены федерации легкой атлетики Кении и Эфиопии.

Спортсмены из Украины, Белоруссии, Кении и Эфиопии должны быть проверены на допинг минимум три раза перед чемпионатом мира, который пройдет осенью 2019 года в Катаре.

Ранее Себастьян Коу сообщил о том, что Всероссийская федерация легкоатлетов не восстановлена в международных правах.