Торговая война ускорила рост экономики США до максимума с 2014 года

За второй квартал ВВП США вырос на 4,1%. Американская экономика показала самый быстрый рост, начиная с 2014 года. Об этом пишут «Ведомости» 27 июля.

Особенно существенным стал вклад экспорта, который увеличился на 9,3%, импорт вырос всего на 0,5%. Скачок экономики частично объясняется попытками компаний успеть доставить продукцию до начала действия импортных пошлин, которые торговые партнеры США ввели в ответ на аналогичные меры Вашингтона.

Потребительские расходы, на долю которых приходится более 70% ВВП США, во II квартале выросли на 4% в годовом выражении, усилив подъем экономики почти на 2,7%.

«Этот экономический подъем имеет историческое значение», — прокомментировал американский лидер Дональд Трамп.

По мнению экспертов, высокие темпы роста пойдут на спад, аналитики ждут замедления до 3% в III квартале и до 2,9% – в IV квартале.

Напомним, ранее США ввели пошлины на товары из Китая на общую сумму в 50 млрд долларов, в КНР ответили симметричными мерами. Тогда администрация Трампа подготовила список товаров еще на 200 миллиардов, а сам президент заявил, что готов дойти до суммы в половину триллиона.