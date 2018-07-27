Заводы на выход: где вместо предприятий вырастет жилье

Петербургский бизнес стройными рядами подает в Смольный заявки о том, что их производственные площадки лучше было бы отдать под застройку.

У редевелопмента в Петербурге все больше и больше многообещающих перспектив. На публичных слушаниях по изменению в Генплан 11 петербургских предприятий отметились заявками, в которых говорится о прекращении или сокращении существующих производств. Освободившиеся пятна будут застраивать жильем и/или коммерческой недвижимостью.

Не хлеба, а зрелищ

Мукомольный завод «Невская мельница» на Обуховской обороны, 7, принадлежащий миллиардеру Андрею Каткову, в своем предложении заявляет, что развитие производства на существующей площадке невозможно. Причина — жилые дома вдоль Мельничной улицы, которые не дают установить положенную законом санитарную зону в случае расширения предприятия, а также близость к центру, большое количество зданий-памятников, которые нельзя трогать, и т.д. Сейчас помещения завода сдаются в аренду под офисы, склады, небольшие производства. Большую часть земель, порядка 6 га, занимает ГУП «Продовольственный фонд» – городская организация, которая отвечает за формирование и хранение продуктовых резервов.

Напомним, в ноябре 2017 года стало известно о строительстве нового мукомольного комбината на Парнасе. Инвестором стало ООО «Агро-М». Проект решили реализовать по концессии, город со своей стороны намеревался заплатить за проектирование 118 млн рублей. Как заявляет гендиректор «Невской мельницы» Вячеслав Зенкевич, пока новый комбинат не построили, предприятие готово предоставлять площади «Продовольственному фонду». Но с его уходом содержание всего этого комплекса станет нерентабельным. Поэтому вместо промышленной зоны он просит для своей территории деловую. И обещает использовать ее для «креативных, выставочных пространств и торговой функции».

Сложность, однако, в том, что в июне этого года «Агро-М» отказался реализовывать проект на Парнасе – в связи с низкой доходностью. Смольный на данный момент вновь ведет поиск инвестора.

О жилье в заявке «Невской мельницы» не упоминается, хотя испрашиваемая деловая зона Д, согласно классификатору, оставляет возможность «включения элементов жилой функции». Земля здесь, в случае изменения зоны на Д, может подорожать в несколько раз, считают эксперты Colliers International. Это уже не первое обращение «Невской мельницы» к городу с такой просьбой.

Вместо мороженого и овощей

В том же тренде оказались сразу два крупных производителя мороженого – «Петрохолод» на Полюстровском пр.,87 и «Талосто» на Кузнецовской улице в Московском районе. В своей заявке «Петрохолод» поясняет, что на его шести гектарах конфигурация зданий не может сделать процесс более экономически и экологически эффективным. Предприятию нужна модернизация и вывод из густонаселенного жилого массива. Тем более, что это производство третьего класса опасности с применением аммиака. Инвестор уже разработал проект нового комплекса на Парнасе, перенос планируют в 2021 году, а на Полюстровском просят деловую зону вместо промышленной, как и «Невская мельница».

Предложение дальновидное: станция метро «Лесная» находится в километре от площадки, тут же недалеко другой центр притяжения – ТРК «Европолис». А вокруг – жилые новостройки или стройплощадки: в районе Маршала Блюхера, Лабораторного проспекта, Бестужевской улицы в последние годы выросли десятки зданий в составе 15 новых жилых комплексов.

ТД «Талосто», еще один производитель мороженого, собственник трех участков на Кузнецовской улице (более 5 га), также намерен распрощаться с промышленной зоной и заменить ее на деловую, чтобы вывести производство и создать «благоприятные, экологически чистые условия для жизни» горожан. Пятна находятся рядом с СКК, который хоккейный клуб СКА хочет реконструировать. Частью проекта реконструкции станет застраивание окружающей территории в шесть гектаров 300 тысячами квадратных метров недвижимости. Губернатор Полтавченко на днях подписал закон, который разрешит инвестору получить эту землю без торгов.

Тут же, в Московском районе, еще порядка 4,2 гектаров на Сызранской, 23А, которые раньше занимало производство, хочет освободить некое ООО «Колорит». В профиле деятельности предприятия — аренда и управление недвижимостью. В заявке компания утверждает, что производства здесь нет, использовать территорию под склады тоже неэффективно, так как транспортная доступность оставляет желать лучшего. А значит, промышленная зона «не отвечает сложившимся реалиям». Кроме того, «среда обитания жителей» не улучшается, сказано в предложении. На этом основании зону было бы лучше изменить на 3ЖД — средне- и многоэтажной жилой застройки, считают в ООО «Колорит». Негативное влияние на горожан в этом случае уменьшится, говорится в заявке.

В Калининском районе заявку о переводе промышленных земель в зону жилой застройки подали еще два предприятия — складское предприятие ЗАО «Норд-Овощ» и аффилированное с ним ООО «Ментона». Первое просит о переводе части земель бывшей Калининской овощебазы из промышленной в ту же самую 3ЖД. Это более 16 га на проспекте Непокоренных, 63. Как указано в заявке, эксперты Colliers International считают, что здесь можно строить жилье класса «комфорт». ООО «Ментона» просит о том же самом для другого участка – там же, площадью в 2,5 га.

Любопытно, что преемник другой части земель Калининской овощебазы, АО «Конкурент-Холдинг», выражает в своей поправке недовольство переводом своих участков в деловую зону из производственной. В протесте подчеркивается, что это было сделано в 2015 году без ведома предприятия. «Президент Российской Федерации Владимир Владимирович Путин, выступая на Всероссийском форуме сельхозпроизводителей в марте 2018 года, подчеркнул, что для развития отрасли <...> нужно строить современные овощехранилища», – апеллируют заявители к неопровержимому аргументу. И с гордостью заявляют, что их компания — одна из немногих, которые придерживаются «неукоснительного курса на сохранение профиля деятельности».

Не все участники рынка разделяют подобный оптимизм: «Тандем-Истейт» Владимира Пинчука не будет строить современный продовольственный склад под названием «Ромб» на 18,6 га на Чугунной улице, 2. Ранее в СМИ рассказывали о новой сети распределительных центров по всему городу, проект оценивали более чем в 17 млрд рублей. Но в конце 2017 года от замысла публично отказались. А теперь и промышленную зону намерены поменять на зону многоэтажного жилья. «Возобновление... на участке производственной деятельности требует огромных капиталовложений и, что важнее, колоссальных временных затрат, сводящих к нулю доходность бизнеса в ближайшие десять лет», – сказано в поправке «Тандем-Истейт» в Генплан.

«Айдадом» на Новоселов

В Невском районе под еще один жилой район намерены преобразовать бывшую территорию винно-коньячного завода «Самтрест С-Петербург» на улице Новоселов, 49. Заявку подало ООО «Инновационный вагон», бенефициары которого – Виктор Столярчук, Евгений Уложенко и Александр Чернега — через другое юрлицо связаны с Константином Михайловским, скандально известным по 14-ти проектам коттеджных и малоэтажных поселков в Ленобласти. Жилье там продавалось под брендом группы компаний «Айдадом». Бренд был создан в 2012 году. Однако с конца 2015 года «Айдадом» заполнял информационное поле массовыми жалобами недовольных. В 2016 году компания попыталась сменить имидж, заявив о своей покупке иностранными инвесторами и назвавшись Luonto. Затея не удалась — уже через полгода объявленный президентом фирмы финн Кай Сипонен отрёкся от компании и опроверг информацию о её покупке иностранцами. Вскоре закрылся и офис Luonto на Лиговском проспекте, 153, а юрлица бренда начали банкротить друг друга.

Тем не менее, инвестор в своей заявке рассказывает о заманчивых перспективах. Производство алкоголя на площадке уже ликвидировано, площади сданы в аренду, а вокруг, отмечают в компании — сплошная жилая застройка. Компания обещает построить в составе будущего жилья отдельный детский сад, который подарит городу, а также профинансировать развитие уже работающих здесь школ (имеется в виду новое строительство или капремонт).

Вагоны уменьшат вчетверо

«Октябрьский электроремонтный завод», входящий в «Трансмашхолдинг» (крупнейший в России производитель вагонов для рельсового транспорта), располагает территориями примерно в 41 га площади – на улице Седова, 45. Завод занимается строительством новых вагонов для метрополитена, ремонтом трамваев и вагонов метро.

Но фактически, как указано в его поправке в Генплан, ему требуется лишь 10 га из 41. Все остальное, по мнению руководства предприятия, целесообразно перевести в зону жилой застройки (все та же зона 3ЖД). Это позволит «воспрепятствовать деградации территории вследствие исключения ее из производственной деятельности».

О переезде в документе речи не идет. Года два назад городские СМИ писали о том, что компания намеревалась продавать участки в Невском районе и до 2024 года переехать подальше, в одну из промзон на окраине города.

Несколько выбивается из общего направления другое предложение — от Северо-западного регионального центра оборонного концерна «Алмаз-Антей». Предприятие просит перевести из промышленной в деловую зону два своих участка на Петроградской стороне — Малый пр., 4 и Красного Курсанта, 19. Завод «Навигатор», который там раньше работал, отлично себя чувствует и уже переехал на объединенную площадку оборонного предприятия – на проспекте Обуховской Обороны.

К слову, еще одно оборонное производство, концерн «НПО «Аврора», наоборот, требует у Смольного перевода своих земель в Калининском районе, между улицей Обручевых и проспектом Науки, из жилой зоны в промышленную. Гособоронзаказ — дело серьезное, предприятию необходимо развиваться, и Генплан не должен этому препятствовать, говорится в заявке компании.

У «Рыбацкого» и «Казаковской»

Предприятия Группы ЛСР также подали в Генплан несколько поправок. АО «ЛСР. Базовые» и «ЛСР. Железобетон» намерены выводить свои производства с улицы Маршала Казакова, 21, корп. 2 и Тепловозной улицы, 32.

По первому адресу на 17 га располагается пескобаза «Красненькая». Склад песка переведут на другую площадку, а это пятно просят перевести в зону многоэтажек. К 2022 году на перекрестке Маршала Жукова и Маршала Казакова должна открыться станция метро «Казаковская», что будет весьма кстати для жителей будущих новостроек. К тому же, ЛСР уже строит близ этого участка еще три жилых комплекса.

А с Тепловозной выведут завод ЖБИ – «ЛСР. Железобетон». Территорию в 10 га также предполагают застроить жильем, что вполне обоснованно — рядом находится берег Славянки и станция метро «Рыбацкое».

Еще одно бывшее производственное пятно под средне- и многоэтажную застройку хотят отдать в районе Большой Охты, на Партизанской улице, 5. Это 2,6 га, на которых лет 10 назад был завод оконных систем «Вертикаль». Теперь это вотчина ООО «ЛСР. Базовые-М», которое, начиная с апреля, находится в стадии ликвидации.

В Группе ЛСР описывать свои планы относительно будущих проектов отказались. Эксперты, однако, говорят о возможности появления на этих двух площадках порядка 500-600 тысяч кв.м жилья.

Елена Зеликова, «Фонтанка.ру»