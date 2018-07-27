Федерацию российских легкоатлетов не восстановили в международных правах

Глава рабочей группы Международной ассоциации легкоатлетических федераций (ИААФ) Руне Андерсен вечером 27 июля сообщил о том, что организация приняла решение оставить в силе отстранение Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА).

По словам Андерсена, российская сторона добилась прогресса в борьбе с допингом, однако не выполнила два требования ИААФ. Это восстановление РУСАДА и допуск WADA в московскую антидопинговую лабораторию. После выполнения этих критериев ИААФ будет вновь рассматривать возможность восстановления ВФЛА в правах.

ВФЛА была временно лишена членства в ИААФ в ноябре 2015 года на основании работы комиссии WADA под руководством Ричарда Паунда, которая расследовала систематические нарушения антидопинговых правил в российской легкой атлетике. Рабочая группа во главе с Андерсеном занимается вопросом восстановления ВФЛА и следит за соблюдением всех критериев, которые были выдвинуты ИААФ для возвращения российской организации полноценного статуса.

Сейчас российские легкоатлеты могут выступать на международных стартах только в нейтральном статусе после получения специального разрешения от ИААФ.