Эхо «Зимней вишни»: в Петербурге закрыли два торговых центра за день

В Петербурге из-за нарушения противопожарных норм закрыли два торговых центра. К заблокированному автоматчиками «Светлановскому» на проспекте Энгельса присоединился «Новотроицкий».

Как стало известно «Фонтанке», 27 июля была приостановлена деятельность «Новотроицкого» на проспекте Обуховской Обороны. К собственникам здания подан иск об устранении нарушений правил пожарной безопасности.

Закрытие центра является обеспечительной мерой немедленного исполнения. Она будет действовать, пока суд не вынесет решение.

В пресс-службе управления федеральной службы судебных приставов «Фонтанке» подтвердили, что сотрудники ведомства участвовали в обеспечении мер по приостановке деятельности центров «Новотроицкий» и «Светлановский».

Проверка ТЦ на пожарную безопасность началась после трагедии в кемеровском комплексе «Зимняя вишня». Погибли 60 человек. По уголовным делам проходят одиннадцать человек, в том числе бывшие сотрудники МЧС.