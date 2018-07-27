Рособрнадзор подал в суд на петербургского учителя, заявившего об утечках ЕГЭ. Иск рассмотрят в Москве

Рособрнадзор решил судиться с петербургским учителем Дмитрием Гущиным после публичного заявления об утечках единого государственного экзамена по математике и химии. Служба требует вычистить посты из соцсети и удалить уже не существующую статью.

Как следует из картотеки Дорогомиловского районного суда Москвы, гражданское дело зарегистрировано 2 июля и передано судье Морозовой. Проведена подготовка к судебному разбирательству, назначено первое заседание. В иске Рособрнадзор просит признать утверждения Дмитрия Гущина, опубликованные на его странице «ВКонтакте» с мая по июнь этого года, не соответствующими действительности и порочащими деловую репутацию службы. Помимо заслуженного петербургского учителя доброе имя, по мнению истца, запятнало издание «Новые известия».

Из всех подхвативших тему средств массовой информации единственным соответчиком указано зарегистрированное в Москве ООО «Газета «Новые известия». Как уточнили «Фонтанке» в Дорогомиловском суде, претензии служба предъявила к статье под заголовком «Подтвердилась масштабная утечка заданий ЕГЭ по математике», опубликованной на сайте 4 июня. Главный редактор издания Сергей Таранов материал не припомнил. На сегодняшний день он остаётся в поиске «Яндекса», но с сайта уже удалён. Извещений из суда по этому иску «Новые известия» не получали. Дмитрий Гущин ранее также заявлял, что в Москву его не приглашали.

Финансовых претензий за скандал с экзаменационными заданиями, начатый с подачи Гущина, Роскомнадзор не предъявляет. Удовлетвориться готовы удалением статьи «Новых известий» и всех сообщений про «сливы» ЕГЭ по математике и химии со страницы педагога. Также служба, которая с самого начала настаивала на отсутствии нарушений, требует от обоих опровержения. На это учителю и журналистам отводят десять дней после вступления в силу решения суда. Первое заседание назначено на 11 сентября.