Смольный закупает новогодние гирлянды за 16 млн. Их не повесят, если не будет удовлетворена ФСО

Петербургский центр рекламы и праздничного оформления объявил конкурс на закупку гирлянд для Московского проспекта. Имитацию падающего снега и театральные занавесы горожане рискуют не увидеть из-за вмешательства Федеральной службы охраны.

Как следует из размещенной 27 июля документации на сайте закупок, Смольный планирует украсить к Новому году Московский проспект и Ушаковскую развязку световыми композициями над проезжей частью и на фонарных столбах. За 16,8 млн рублей подрядчик должен не позднее 30 ноября развесить гирлянды типа «световая завеса», стробоскопические лампы, гирлянды типа «плейлайт» со светодинамическим эффектом, имитирующим падающий снег и театральный занавес.

По условиям документации, победитель конкурса должен закупить оборудование и показать его сотрудникам ФСО. И только после этого, если получит одобрение, развешивать на проспекте и развязке. Если службу охраны не устроят гирлянды, монтировать их не разрешат. Меры предосторожности, возможно, связаны с федеральным статусом Московского проспекта, соединяющего город и аэропорт (хотя в последнее время для чиновников регулярно перекрывают ЗСД и кольцевую), а развязкой пользуется губернатор Петербурга.

Закупать световое оформление победитель должен будет на свои деньги, так как, по условиям конкурса, аванс ему могут выплатить к 26 декабря, когда уже все украшения должны создавать новогоднее настроение игривыми переливами.

Гирлянды провисят до 14 января 2019 года.

В прошлом году Смольный начал готовиться к Новому году еще раньше, в конце июня. Общие траты на праздник составили почти 190 млн рублей.