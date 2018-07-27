Вслед за публикацией «Фонтанки» петербургским магазинам разрешили продавать оружие в день митинга против пенсионной реформы

Телефонный запрет на продажу в Петербурге оружия и патронов в день митинга против пенсионной реформы снят. Владельцам магазинов вернули право работать 28 июля, после заметки «Фонтанки». Как сообщил собственник сети оружейных лавок, через несколько часов после публикации новости о запрете поступил звонок из лицензионно-разрешительного подразделения.

«Позвонили, сказали, что и выставлять на витрину оружие, и торговать им все-таки можно. Чем была вызвана такая смена решения, не объяснили», – уточнил собеседник.

За несколько дней до митинга КПРФ, который пройдет в субботу на площади Ленина, оружейникам позвонили «лицензионщики» и попросили приостановить работу магазинов 28 июля. Некоторым разрешили выставлять оружие на витрину, но не давать в руки гражданам. Пресс-секретарь Росгвардии Петербурга и области Алексей Данке опровергал запрет.