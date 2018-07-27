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Власть
27.07.2018 20:06
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Вслед за публикацией «Фонтанки» петербургским магазинам разрешили продавать оружие в день митинга против пенсионной реформы

Телефонный запрет на продажу в Петербурге оружия и патронов в день митинга против пенсионной реформы снят. Владельцам магазинов вернули право работать 28 июля, после заметки «Фонтанки». Как сообщил собственник сети оружейных лавок, через несколько часов после публикации новости о запрете поступил звонок из лицензионно-разрешительного подразделения.

«Позвонили, сказали, что и выставлять на витрину оружие, и торговать им все-таки можно. Чем была вызвана такая смена решения, не объяснили», – уточнил собеседник.

За несколько дней до митинга КПРФ, который пройдет в субботу на площади Ленина, оружейникам позвонили «лицензионщики» и попросили приостановить работу магазинов 28 июля. Некоторым разрешили выставлять оружие на витрину, но не давать в руки гражданам. Пресс-секретарь Росгвардии Петербурга и области Алексей Данке опровергал запрет.


© Фонтанка.Ру

Справка:

О пенсионной реформе россиян уведомили 14 июня. Кабинет министров предлагает поэтапно, с 2019 года, повышать возраст выхода на пенсию — с 55 до 63 лет для женщин и с 60 до 65 лет для мужчин. Инициатива вызвала волну негодования среди россиян, во многих городах страны прошли пикеты и митинги. Более двух миллионов пользователей соцсетей подписали петицию против пенсионной реформы, но это не помогло. 19 июля законопроект приняли в первом чтении. В сентябре депутаты будут рассматривать собранные поправки.

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