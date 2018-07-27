Выпрыгнувшего из горящей квартиры на Ветеранов спасали соседи. Машина МЧС с лестницей стояла в пробке

Горожанина, выпрыгнувшего с балкона шестого этажа горящей квартиры на проспекте Ветеранов, ловили соседи. Молодой человек приземлился на расстеленное внизу покрывало. Сотрудники МЧС помощь в смягчении падения не оказали. Об этом «Фонтанке» рассказал 27 июля очевидец происшествия Алексей.

По его словам, к 153-му дому на проспекте Ветеранов прибыли две пожарные машины. Одна сразу заехала во двор, вторая находилась со стороны проезжей части. Пока спасатели растягивали рукава, люди внизу стелили одеяло для соседа.

«Скорее всего, когда расчет, находившийся со двора, попал в квартиру, образовалась тяга, и огонь стал таким сильным, что там уже было не усидеть, парень прыгнул на покрывало прохожих, пожарные находились рядом. Визуально было видно, что люди не удержали и человек ударился о землю, после этого один пожарный подошёл попробовал пульс, отошёл. Человек лежал на асфальте минуты три, потом подошёл первый медик, погрузили на носилки, и скорая увезла», — рассказал очевидец.

По его словам, через пять минут после прыжка приехала пожарная машина с лестницей. В пресс-службе МЧС уточнили, что автомобиль застрял в пробке и из-за этого не смог добраться к месту происшествия вовремя. В ведомстве также добавили, что в комплектацию расчетов не входит устройство, которое можно расстелить на земле и с помощью него смягчить падение прыгнувшего. Для спасения с окон используют лестницы.

По информации спасателей, пострадавшего со множественными переломами доставили в больницу. Пожар в однокомнатной квартире локализовали к 18.20. Началось возгорание в доме 153 по проспекту Ветеранов около шести вечера.