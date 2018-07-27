18+
Проекты
Фото JPG / GIF, до 15 мегабайт.
Я принимаю все условия Пользовательского соглашения
Введите цифры с изображения:

Яндекс.Погода

+26°C
/ Завтра: +28
$ 62.97р
73.34р
20:44 27.07.2018
Расширенный поиск

Бизнес
27.07.2018 19:24
Печать

Сечин лишил "Балтзавод" «Лидера»: почему Петербург остался без заказа на крупнейший в мире атомный ледокол

Заказ на ледокол стоимостью 70-110 млрд рублей ушел на Дальний Восток, к новой верфи «Роснефти» и Газпромбанка. Имеющий все компетенции и ждущий заказов петербургский «Балтзавод» и контролирующая его государственная ОСК после ожесточенной лоббистской борьбы лишь развели руками.

Сечин лишил "Балтзавод" «Лидера»: почему Петербург остался без заказа на крупнейший в мире атомный ледокол

wikipedia.org

Президент Владимир Путин в 2015 году поставил нетривиальную задачу разработать финансово-экономическую модель развития Северного морского пути и сделать кратчайший морской путь между европейской частью России и Дальним Востоком конкурентным транспортным коридором глобального значения, в том числе для вывоза углеводородов. Сейчас поток жидких нефтепродуктов и газа идет в основном на Запад, а дальше перегружается на обычные, не усиленного ледового класса газовозы и танкеры, которые отправляются через Суэцкий канал. 

Судоходство через последний возможно круглогодично, а через Севморпуть в лучшем случае лишь 5 – 6 месяцев в году. Но если бы у страны появилась серия сверхмощных ледоколов, которые могли бы работать не в трехметровом, а четырехметровом льду,  то это могло бы обеспечить круглогодичную навигацию и вывоз углеводородов на восток, еще и сэкономив, в зависимости от маршрута, от 6 до 19 дней. Это значительно короче и ближе к основным потребителям – Южной Корее, Японии и Китаю. За такую скорость готовы платить крупнейшие мировые транспортные и нефтегазовые компании. 

За проектирование гиганта взялось петербургское ЦКБ «Айсберг», в 2015 году был представлен эскизный проект, и уже на этой стадии за заказ начали бороться "Балтийский завод" и только строящийся, крупнейший в России комплекс «Звезда», который создается на базе Дальневосточного центра судостроения и судоремонта консорциумом «Роснефтегаза», «Роснефти» и Газпромбанка.

В отличие от новичка, петербургское предприятие можно назвать центром отечественного ледоколостроения – с 2013 года здесь по проекту 22220 создаются три новейших атомных ледокола — «Арктика», «Сибирь» и «Урал». Сейчас они самые большие в мире, но имеют вдвое меньшую мощность (60 МВт против 110-130 МВт) и длину (173,3 метра против 200 метров), чем готовящийся «Лидер». Для его постройки завод в Северной столице пришлось бы реконструировать, главным образом создав сухой док длиной 400 м, перекрытый эллингом, который бы позволил возводить еще более мощные и крупные атомоходы.

Стоимость работ оценивалась в 18 – 20 млрд рублей и упиралась в целесообразность инвестиций — эксперты говорили, что высота моста над Морским каналом и в целом его нынешний размер не позволяют проходить кораблям с высокими мачтами и габаритами, подобным авианосцам или супертанкерам. А тратить средства на модернизацию завода для постройки одного суперледокола было бы неразумно.

В то же время верфь на Дальнем Востоке сразу создается под строительство больших судов изначально и на деньги госкорпораций — Игорь Сечин говорил, что они вложат в неё около 200 млрд рублей. Первая очередь, которая позволит строить арктические танкеры, должна быть сдана в 2019 году, как раз к планируемому сроку начала постройки «Лидера».

«Судостроительный комплекс «Звезда» располагает всеми необходимыми мощностями, оборудованием и специалистами соответствующей квалификации. Судоверфь «Звезда» — единственная, которая может строить крупноблочным методом, это экономит средства и сокращает сроки строительства», — сказал РБК представитель верфи. 

Тем не менее три года чиновники правительства не решались назвать напрямую верфь, которая получит право построить «Лидер», утверждая, что определятся в июле 2018 года. Кулуарная борьба лоббистов за три года развилась настолько, что даже вышла в публичную плоскость: в июне генеральный директор «Балтийского завода» Алексей Кадилов открыто попросил у губернатора Санкт-Петербурга Георгия Полтавченко  надавить на заказчика ледокола, чтобы склонить его к выбору петербургской площадки.

«Комиссия была, склоняется пока к нам, но административное воздействие бы ещё с вашей стороны, как говорится», – подмигнул Кадилов президиуму в составе Александра Беглова, Георгия Полтавченко и арктического вице-губернатора Михаила Кучерявого.

На вопрос «почему же все-таки после этого проиграли борьбу» на заводе «Фонтанке» лишь неофициально развели руками: «Это же Сечин». А в ОСК «Фонтанке» сказали, что сделали всё что могли, чтобы привлечь заказ.

– У предприятий ОСК есть десятилетиями наработанный опыт в части ледокольного судостроения, в том числе атомного, – отметили в корпорации. – Вопрос выбора площадки всегда остается за заказчиком. Мы свои предложения и возможности довели до всех заинтересованных сторон.

Теперь «Балтийскому заводу», потерявшему выгодный заказ и закончившему мегапроект плавучей АЭС на фоне обсуждения частичной застройки территории нужно искать новую перспективную загрузку для своих мощностей. Три универсальных атомных ледокола проекта 22220, которые там сейчас строятся, будут сданы уже в 2022 году, а дальше контракты лишь в планах. И возможное будущее предприятия напрямую теперь будет зависеть от того, получит ли оно заказы на четвертый и пятый универсальные атомные ледоколы того же проекта. Представители завода утверждают, что уже ведут переговоры с разными заказчиками.

Илья Казаков, «Фонтанка.Ру»

Перейти к комментариям

Наши партнёры

Lentainform

Загрузка...

24СМИ. Агрегатор

MarketGid

Загрузка...
Помните, что все дискуссии на сайте модерируются в соответствии с правилами блога и пользовательским соглашением. Если вы видите комментарий, нарушающий правила сайта, сообщайте о нем модераторам.

Новости компаний
СК «Полис Групп»
27.07.2018 17:45

В продаже новая секция ЖК «Полис на Комендантском»

Компания «Полис Групп» открыла продажи квартир в новой секции ЖК «Полис на Комендантском», который возводится рядом с Юнтоловским заказником
Setl City
27.07.2018 17:28

Губернатор Петербурга открыл памятный знак «Триумф Российского флота»

На Якорной площади Кронштадта сегодня торжественно открыт памятный знак «Триумф Российского флота».
ГК «Эталон»
27.07.2018 16:28

ГК «Эталон» поддержала конкурс детских рисунков «Мои родители – строители!»

26 июля в мультимедийном историческом парке «Россия – моя история» состоялась торжественная церемония награждения победителей конкурса детских рисунков «Мои родители – строители!».
фото предоставлено компанией ООО «Строительная компания «Дальпитерстрой»
27.07.2018 14:43

«Дальпитерстрой»: 20 лет на рынке

Более 200 жилых, коммерческих, промышленных и социальных объектов общей площадью свыше 1 млн кв. м. Один из крупнейших девелоперов Северо-Запада – СК «Дальпитерстрой» подвел итоги первых 20-ти лет на строительном рынке
Алексей Рожнов, Фонтанка.ру
27.07.2018 12:25

Банк УРАЛСИБ провел пресс-ланч для журналистов СМИ Санкт-Петербурга

Банк УРАЛСИБ собрал журналистов ведущих СМИ Санкт-Петербурга на пресс-ланч с участием Председателя Правления Банка Константина Боброва и Вице-президента по связям с общественностью Ирины Волиной
АО «Строительный трест»
27.07.2018 11:50

Новый проект домовладения в коттеджном поселке «Сад времени»

В коттеджном поселке «Сад времени» появился двенадцатый по счету архитектурный проект загородного дома. Это одноэтажный коттедж общей площадью 140 кв. м с просторной кухней-гостиной и тремя спальнями
ГК «Эталон»
27.07.2018 10:51

ГК «Эталон» завершила благоустройство двора детского сада в Московском районе

«Эталон ЛенСпецСМУ» (входит в Группу «Эталон») завершило благоустройство внутреннего двора нового детского сада на территории жилого комплекса «Московские ворота», который Компания построила в пяти минутах ходьбы от одноименной станции метро на пересечении Московского проспекта и Заставской улицы.
Фото предоставлено ИКК «ГАРАНТ ИНТЕРНЭШНЛ»
27.07.2018 10:46

Консультация от ГАРАНТа: Принадлежность квартиры

Будет ли считаться совместно нажитым имуществом квартира, приватизированная одним из супругов на свое имя, рассказывает эксперт службы Правового консалтинга ГАРАНТ Елена Ложечникова
Setl City
27.07.2018 10:07

В Мурино построят новый автовокзал

Неподалеку от ЖК «GreenЛандия-2», эксклюзивным брокером которого является «Петербургская Недвижимость», появится междугородний и международный автобусный вокзал, а также перехватывающие парковки в рамках строительства транспортно-пересадочного узла «Девяткино»
предоставлено компанией ООО "Терминал-Ресурс"
26.07.2018 20:00

«Терминал-Ресурс» ждет всех на Морской праздник

28 июля в 12:00 стартует Морской праздник в «Образцовых кварталах» (0+). Море активных игр, серф-родео, мастер-класс по йоге, конкурсы, призы от партнеров ждут всех пришедших. Для самых юных гостей праздника заготовлено волшебное мыльное шоу и аквагрим.
«Главстрой-СПб»
26.07.2018 17:15

Коммерческие помещения в ЖК «Северная долина» стали еще доступнее

Компания «Главстрой Санкт-Петербург» разработала специальное предложение на коммерческие помещения в 19 квартале ЖК «Северная Долина». Теперь стоимость объектов начинается от 80 000 рублей за кв. м. Данные помещения могут быть особенно интересны социально-ориентированному бизнесу.
ПАО «Банк «Санкт-Петербург»
26.07.2018 16:54

Всем 1,8 по интернет-эквайрингу

Банк «Санкт-Петербург» объявляет акцию «Всем 1,8% по интернет-эквайрингу»*