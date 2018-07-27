Сечин лишил "Балтзавод" «Лидера»: почему Петербург остался без заказа на крупнейший в мире атомный ледокол

Заказ на ледокол стоимостью 70-110 млрд рублей ушел на Дальний Восток, к новой верфи «Роснефти» и Газпромбанка. Имеющий все компетенции и ждущий заказов петербургский «Балтзавод» и контролирующая его государственная ОСК после ожесточенной лоббистской борьбы лишь развели руками.

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Президент Владимир Путин в 2015 году поставил нетривиальную задачу разработать финансово-экономическую модель развития Северного морского пути и сделать кратчайший морской путь между европейской частью России и Дальним Востоком конкурентным транспортным коридором глобального значения, в том числе для вывоза углеводородов. Сейчас поток жидких нефтепродуктов и газа идет в основном на Запад, а дальше перегружается на обычные, не усиленного ледового класса газовозы и танкеры, которые отправляются через Суэцкий канал.

Судоходство через последний возможно круглогодично, а через Севморпуть в лучшем случае лишь 5 – 6 месяцев в году. Но если бы у страны появилась серия сверхмощных ледоколов, которые могли бы работать не в трехметровом, а четырехметровом льду, то это могло бы обеспечить круглогодичную навигацию и вывоз углеводородов на восток, еще и сэкономив, в зависимости от маршрута, от 6 до 19 дней. Это значительно короче и ближе к основным потребителям – Южной Корее, Японии и Китаю. За такую скорость готовы платить крупнейшие мировые транспортные и нефтегазовые компании.

За проектирование гиганта взялось петербургское ЦКБ «Айсберг», в 2015 году был представлен эскизный проект, и уже на этой стадии за заказ начали бороться "Балтийский завод" и только строящийся, крупнейший в России комплекс «Звезда», который создается на базе Дальневосточного центра судостроения и судоремонта консорциумом «Роснефтегаза», «Роснефти» и Газпромбанка.

В отличие от новичка, петербургское предприятие можно назвать центром отечественного ледоколостроения – с 2013 года здесь по проекту 22220 создаются три новейших атомных ледокола — «Арктика», «Сибирь» и «Урал». Сейчас они самые большие в мире, но имеют вдвое меньшую мощность (60 МВт против 110-130 МВт) и длину (173,3 метра против 200 метров), чем готовящийся «Лидер». Для его постройки завод в Северной столице пришлось бы реконструировать, главным образом создав сухой док длиной 400 м, перекрытый эллингом, который бы позволил возводить еще более мощные и крупные атомоходы.

Стоимость работ оценивалась в 18 – 20 млрд рублей и упиралась в целесообразность инвестиций — эксперты говорили, что высота моста над Морским каналом и в целом его нынешний размер не позволяют проходить кораблям с высокими мачтами и габаритами, подобным авианосцам или супертанкерам. А тратить средства на модернизацию завода для постройки одного суперледокола было бы неразумно.

В то же время верфь на Дальнем Востоке сразу создается под строительство больших судов изначально и на деньги госкорпораций — Игорь Сечин говорил, что они вложат в неё около 200 млрд рублей. Первая очередь, которая позволит строить арктические танкеры, должна быть сдана в 2019 году, как раз к планируемому сроку начала постройки «Лидера».

«Судостроительный комплекс «Звезда» располагает всеми необходимыми мощностями, оборудованием и специалистами соответствующей квалификации. Судоверфь «Звезда» — единственная, которая может строить крупноблочным методом, это экономит средства и сокращает сроки строительства», — сказал РБК представитель верфи.

Тем не менее три года чиновники правительства не решались назвать напрямую верфь, которая получит право построить «Лидер», утверждая, что определятся в июле 2018 года. Кулуарная борьба лоббистов за три года развилась настолько, что даже вышла в публичную плоскость: в июне генеральный директор «Балтийского завода» Алексей Кадилов открыто попросил у губернатора Санкт-Петербурга Георгия Полтавченко надавить на заказчика ледокола, чтобы склонить его к выбору петербургской площадки.

«Комиссия была, склоняется пока к нам, но административное воздействие бы ещё с вашей стороны, как говорится», – подмигнул Кадилов президиуму в составе Александра Беглова, Георгия Полтавченко и арктического вице-губернатора Михаила Кучерявого.

На вопрос «почему же все-таки после этого проиграли борьбу» на заводе «Фонтанке» лишь неофициально развели руками: «Это же Сечин». А в ОСК «Фонтанке» сказали, что сделали всё что могли, чтобы привлечь заказ.

– У предприятий ОСК есть десятилетиями наработанный опыт в части ледокольного судостроения, в том числе атомного, – отметили в корпорации. – Вопрос выбора площадки всегда остается за заказчиком. Мы свои предложения и возможности довели до всех заинтересованных сторон.

Теперь «Балтийскому заводу», потерявшему выгодный заказ и закончившему мегапроект плавучей АЭС на фоне обсуждения частичной застройки территории нужно искать новую перспективную загрузку для своих мощностей. Три универсальных атомных ледокола проекта 22220, которые там сейчас строятся, будут сданы уже в 2022 году, а дальше контракты лишь в планах. И возможное будущее предприятия напрямую теперь будет зависеть от того, получит ли оно заказы на четвертый и пятый универсальные атомные ледоколы того же проекта. Представители завода утверждают, что уже ведут переговоры с разными заказчиками.

Илья Казаков, «Фонтанка.Ру»