Кронштадт принял эстафету с Невы и завершил Главный военно-морской парад

Эскадрилья штурмовиков Су-25 распылила над подводной лодкой «Владикавказ» дымообразующий состав цветов российского триколора. На Кронштадтском рейде завершается парад, посвященный Дню военно-морского флота.

Как передает корреспондент «Фонтанки», подводная лодка Северного флота «Владикавказ» проходит мимо трибун, установленных на Южной стенке Усть-Рогатки. В предыдущие 20 минут зрителям были продемонстрированы ракетный катер «Чувашия», корабли «Гейзер», «Серпухов», «Уренгой», «Зеленодольск», корвет «Бойкий», фрегат «Адмирал Горшков».

Большой десантный корабль «Королев» – редкий гость в Петербурге, а участник боевых походов в Атлантику, Средиземноморье и Арктику большой противолодочный корабль «Североморск» впервые зашел в Финский залив. Это первый кронштадтский парад для переданного флоту месяц назад корабля-разведчика «Иван Хурс», а вот десантный «Иван Грен» участвовал в праздновании Дня ВМФ год назад, когда находился на ходовых испытаниях.

Особенностью кронштадтской части парада должен был стать парусник «Полтава». Реплику первого корабля Балтийского флота построили на одноименной верфи исторического судостроения и спустили на воду в День рождения Петербурга, 27 мая. «Полтава» в парадном строю не появилась, а вместо нее прошли три ранее не заявленных парусника. Как уточнил «Фонтанке» гендиректор исторической судостроительной верфи Андрей Грошиков, «Полтава» и не должна была идти в строю, так как ещё не поставлена на учёт в Регистре. Ранние анонсы о прохождении реплики петровского корабля он назвал ошибочными, а также уточнил, что за парусники завершали парад. Эти небольшие стилизованные под старину яхты принадлежат Санкт-Петербургскому яхтенному клубу, на них проходят практику нахимовцы.

В 11.30 воскресенья, 29 июля, Главный военно-морской парад начался на Неве, а затем продолжился на Кронштадтском рейде. Изначально предполагалось, что Владимир Путин будет присутствовать на обеих площадках, однако за пару дней до праздника в президентский график внесли коррективы, и он принимал парад только на Сенатской площади.

Всего во втором по счету Главном военно-морском параде приняли участие 41 корабль Балтийского, Северного, Черноморского флотов и Каспийской флотилии. Тихоокеанский флот был представлен морской авиацией. Вечером в честь Военно-морского флота в Петербурге и Кронштадте будет салют, который завершит празднование.

О том, как проходит День ВМФ в Петербурге, читайте в текстовой трансляции «Фонтанки».