«Фонтанка» за 60 секунд — 23 июля-27 июля

Дома и стены помогают: Сергей Матвиенко стал богаче на миллиард. Правда, ждать пришлось 10 лет, но дом, который сын экс-губернатора Петербурга приобрел в собственность, ждал его все 180 годков.

Беспредел в Ярославской колонии обсуждают все. В первую очередь — сотрудники ФСИН. Только они об этом никому не рассказывают — кроме «Фонтанки».

В стране могут закрыться все визовые центры. Потому что Госдума придумала такой заковыристый способ лицензирования, что никто такого испытания не пройдет. Кроме Дерипаски.

Кортежи бывают не только на шоссе, но и в небе. Во всяком случае, по эту сторону ворот святого Петра.

На «Юноне» нашли центнеры санкционного сыра и прочих деликатесов. Трудолюбивые челноки таскали малыми партиями по 5 кг не меньше года, чтобы пару палаток открыть.

Самолет в Пулково совершил экстренную посадку из-за собаки. Она решила прогуляться и открыла багажный отсек.

В Петербургском метро все-таки может появиться кольцо. Но кто понесет его через мордор госзаказа — пока не ясно.

Платить теперь придется не только за капремонт, но и за антитеррористическую безопасность. Главное, чтобы за будущий демонтаж вашего дома и уборку территории на его месте платить не заставили.