Житель дома на Ветеранов спрыгнул с шестого этажа, спасаясь от пожара

Столб дыма из окон в Красносельском районе Петербурга горожане заметили вечером 27 июля. Пожар возник на шестом этаже, вырывающийся дым закоптил находящиеся выше балконы десятиэтажки.

Как рассказали в пресс-службе городского МЧС, сигнал о возгорании в 153-м доме на проспекте Ветеранов поступил в 17.43. Спасатели прибыли на место к 17.50.

По словам очевидцев, мужчина совершил прыжок уже в присутствии спасателей, однако оперативные службы не успели расстелить смягчающие падение приспособления. Сейчас с мужчиной работают медики скорой.

Тушение пожара продолжается.