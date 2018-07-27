В Выборге забили гвоздь в гроб яхтенного туризма

Выборг закрыли для международных морских туристов. Это значит, что шансы финских яхтсменов добраться до Петербурга, а петербургских — до Финляндии сводятся к нулю.

скриншот с сайта youtube

Пограничное управление ФСБ 25 июля сообщило о прекращении пограничного оформления маломерных судов, то есть яхт, в Выборге. Официальная причина — демонтаж портового оборудования на втором причале. Фактически — спор нескольких ведомств, бюрократия и отсутствие воли властей, утверждают яхтсмены.

Понтон преткновения

Маленький понтон у морского порта Выборга, где проводилось пограничное и таможенное оформление, стал камнем преткновения, и в итоге его решили просто убрать до «урегулирования вопроса». Таможенникам и пограничникам его якобы на безвозмездной основе в пользование предоставил Росморпорт, чтобы проверяющим органам было удобнее спускаться с причала к яхтам. Сейчас закрытие пункта пропуска объясняют его несоответствием требованиям безопасности. Таможня заявила: понтон изношен и вообще не соответствует ГОСТу.

Оформлять яхты на въезд-выезд прекратили ещё 9 июня, однако тогда, как пояснили «Фонтанке» в ПУ ФСБ, решение было якобы временным. Всё это время шли совещания, а яхтсмены писали губернатору Ленобласти, в таможню, правительство, Росморпорт и Росгранстрой (все письма и ответы есть в распоряжении «Фонтанки»).

В администрации областного губернатора указали на Росморпорт — мол, именно они решают, как будут использоваться причалы. Обращение в правительство тоже через ФСБ пришло в Росморпорт. Но это ведомство не отвечает за оборудование места для работы пограничных и таможенных служб на погранпереходах – этот вопрос входит в ведение Росгранстроя. Последний открыл курьёзный факт: хоть пункт пропуска был, имущества Росгранстроя в Выборге, вообще-то, нет. И тут же пообещал что-то сделать: «В целях рассмотрения возможности дополнительного обустройства МПП "Выборг" для постановки маломерных судов и яхт филиал обратился в правительство Ленобласти». Круг замкнулся.

Данные о количестве проходящих через Выборг яхт в ПУ ФСБ оперативно предоставить не смогли. По данным источника «Фонтанки», близко знакомого с ситуацией в Выборге, в прошлом году в порту города было примерно 500 пограничных оформлений, 20 из них — с процедурой растаможивания. Именно последние, как утверждает наш собеседник, и стали причиной недовольства Росморпорта, который ссылается на постановление правительства от 15.11.2014 — в нём говорится, что маломерные суда нельзя использовать для стоянки и швартовки в месте посадки и высадки пассажиров в морском порту. Процедура растаможивания может занять до полутора месяцев, а стоящие у причала суда мешают другим. Финансово при этом выигрывает только таможня, получающая таможенные платежи.

«Росморпорт согласен и готов поставить понтон обратно, но чтобы не было яхт с растаможкой», – говорит наш собеседник.

В Ленобласти поспешили заверить, что «начата разработка предложений по реализации инвестиционного проекта строительства специализированного морского причала», которые отправятся в Минтранс.

«Гвоздь в крышку гроба яхтенного туризма»

А пока ведомства указывают друг на друга, любители ходить под парусом в или из Суоми такой возможности практически лишились. Прежде всего от закрытия пострадали те, кто держит свои яхты в Выборге, среди них есть и петербуржцы: аренда там дешевле, чем в Петербурге, а на острова и шхеры ходить ближе и безопаснее.

Дело в том, что комфортным расстоянием для перехода на яхте считаются 30 миль — у Финляндии и Эстонии даже есть одноимённый инфраструктурный проект, предусматривающий гавани для ночёвки по всёму побережью. Однако в российской части Финского залива у международных туристов начинаются проблемы. Если маломерное судно идёт, например, из Выборга в Котку, то ему нужно идти ставить штамп в форт Константин, откуда оно должно напрямую отправляться в финский пункт пропуска, который находится на расстоянии 80 миль. Это 1,5 суток ходу минимум, с неизбежным захватом ночи. При этом приставать к берегу между пунктами пропуска, вне зависимости от погодных условий, запрещено. На такой переход пойдут только экстремалы и искатели приключений, уверяют яхтсмены. То есть автоматически отпадают, к примеру, семьи с детьми.

Этим летом ряду яхтсменов пришлось отказаться от участия в регате традиционных деревянных лодок Small Ships’ Races, которая проходила в финской Ловиисе, говорит менеджер по развитию яхт-клуба "Форт Константин" Кирилл Разумов. «С ноября я сотрудничал с организаторами и собирал российскую делегацию яхтсменов для участия в регате. Было шесть яхт из Выборга, которые первоначально были готовы идти. Но потом они звонят и говорят: мы не можем выйти. Представьте: два дня идти до форта Константин, чтобы пройти границу, а потом два дня идти обратно в Финляндию. Это полный абсурд», – возмущается Разумов. Яхт-клуб форта Константин при этом, по его словам, ничего от изменений не выигрывает, ведь яхты заходят туда только оформиться и, как правило, не пользуются услугами яхт-клуба.

Есть ещё один пункт пропуска, где можно пройти пограничный контроль, — это пятый шлюз, Пялле, — на Сайменском канале. Через него ходят суда из Лаппеенранты и те российские яхты, которые отправляются во внутренние воды Финляндии, в частности на Сайму. Но чтобы подняться по нему на 40 миль до границы из Выборга и обратно, придётся потерять 8 – 9 часов.

«Закрытием пункта пропуска в Выборге мы отрезали от себя всю южную Финляндию, забили первый гвоздь в крышку гроба яхтенного туризма, который и так еле дышал, — говорит председатель выборгской общественной организации «Парусная Академия» Максим Кузнецов. — Немцы, шведы, англичане идут транзитом в Лаппеенранту. Сегодня там у причалов нет ни одного свободного места, каждое из них стоит 25 евро в сутки (1800 рублей. – Прим. ред.)». Те, кто держит лодки в Выборге, тоже смотрят на Финляндию — стоянка там гораздо дешевле: 400 — 450 евро в год (29 — 33 тыс. рублей).

300 млн евро

Генеральный директор Института аква-территориального планирования «ЕРМАК Северо-Запад» (российский партнёр финско-эстонского проекта «30 миль») Андрей Лаппо оценивает ситуацию с яхтенным туризмом в Петербурге как плачевную. По его словам, в крупные города Балтийского моря ежегодно заходят 12 — 25 тыс. гостевых яхт, тогда как в Петербург — штук 60 — 70. «Мы недополучаем минимум 10 тыс. яхт, — говорит Лаппо. — Если мы возьмём 10 тыс. гостевых яхт в год, не говоря о своих, то в пик сезона у нас через пункт пропуска должно проходить по 150 яхт ежедневно в обоих направлениях. Выборгский порт для них закрыт. На Константине едва теплится, потому что содержать экономически невыгодно. Чтобы изменить ситуацию, нужно вложиться в приграничную инфраструктуру».

Тем временем комитет по развитию туризма Санкт-Петербурга почти за 10 млн рублей заказал разработку концепции по созданию и развитию инфраструктуры яхтенного туризма. На этой неделе на портале госзакупок был объявлен и поставщик – Российская академия народного хозяйства и государственной службы при президенте РФ. Как рассказал «Фонтанке» директор проектов РАНХиГС Сергей Ковалёв, Петербург мог бы зарабатывать на яхтенном туризме порядка 300 млн евро в год — примерно столько зарабатывает соседняя Эстония.

«Есть интересные выкладки на эту тему у одного из университетов Турции. Если не брать в расчёт географические особенности, то траты яхтсмена в 5 раз выше, чем у обычного туриста. Если вы хотите обеспечить условия, вы создаёте всю соответствующую инфраструктуру с бункеровкой, строительством, оснащением и ремонтом, ведь швартовка — это всего 15 — 18% от всего возможного дохода», – говорит Ковалёв, указывая на финнов и эстонцев, у которых яхтинг набирает обороты после обустройства марин в рамках «30 миль».

«Мы, конечно, молодцы, что построили Таллинский олимпийский центр парусного спорта, это было толчком, но у нас пока ничего подобного не собираются строить, хотя по генплану предусмотрено. Например, на Морском фасаде должен быть большой речной порт с яхтенной стоянкой, в Кронштадте, но пока только закрываются яхт-клубы», – отмечает Ковалёв.

А пока финские яхтсмены с теплом вспоминают те времена, когда со специальной «Выборгской карточкой» за 70 марок могли посетить с 1991-го по 2000 год Выборг без визы.

В этом году иностранцам разрешили выход на острова Финского залива после пограничного оформления. Финны очень хотят путешествовать по ним, особенно желанным местом является Гогланд, и первые туристы уже смогли его посетить, хотя пришлось приложить немалое упорство, чтобы получить разрешение от пограничников. К слову, все опрошенные «Фонтанкой» эксперты сходятся во мнении, что максимально удобным решением было бы организовать полноценный пункт пропуска если не в Выборге, то где-нибудь ближе к финской границе. Среди вариантов называются также Высоцк, устье Нарвы и даже Гогланд.

Финны заявляли о своем желании разработать бизнес-модель яхтенного маршрута из Финляндии и Эстонии в Санкт-Петербург ещё в 2016 году. По словам Ковалёва, небольшие подвижки всё же есть: заявка от РАНХиГС на проект «30 миль» уже отправлена и находится на рассмотрении. Финансирование заинтересованные стороны намерены получить из совместной программы развития (CBC) «Юго-Восточная Финляндия – Россия 2014 – 2020». Если заявку одобрят, то в марте 2019 года она пойдёт в работу. «Проект должен прописать, каким образом нужно разместить объекты инфраструктуры, как можно использовать остров Гогланд, открыв возможности для прохода, как скорректировать законодательство в соответствии с потребностями яхтинга и снять ряд ограничений, как сделать для инвестора понятными операционные потоки марины и организовать событийный туризм. Совместно с финнами мы будем прописывать экономическую модель регионального яхтинга с учётом судостроения и судоремонта», – рассказал Ковалёв.

Яна Пруссакова, «Фонтанка.ру»