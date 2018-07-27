В финском Тампере устроят фестиваль муми-троллей

Moomin Museum - Laura Vanzo

В день рождения Туве Янссон для поклонников муми-троллей в финском Тампере организуют большой семейный фестиваль.

Как сообщают организаторы, 11 августа Утиный парк Тампере (Sorsapuisto) превратится в настоящий Мумидол.

Дети и взрослые смогут обняться с муми-троллями, поджарить зефир на костре, послушать великолепный оркестр Филармонии Тампере и просто весело провести время. Парк с большой зоной для пикника будет открыт для всех желающих с утра и до позднего вечера, все мероприятия в рамках фестиваля будут бесплатными, программа на английском языке.

Есть место и более серьёзным вещам: все желающие смогут послушать лекции исследователей жизни и творчества Туве Янссон о мире муми-троллей, узнать, как появились волшебные персонажи, где находится Муми-дол, во что превратились зубы Ондатра, куда исчезло муми-семейство и почему музей муми-троллей открылся именно в Тампере.

Единственный в мире музей муми-троллей в этот день с 14:00 до 21:00 будет рассказывать полную историю сказочных персонажей: от большого наводнения до таинственного исчезновения Муми-семейства одним ноябрем. Все экспонаты сопровождают подписи, аудиозаписи и экспликации на различных языках, включая русский. Там же можно услышать записи отрывков из книг, прочитанных самой Туве Янссон.

На первом этаже музея можно попробовать специальное меню от муми-мамы, в том числе финские блинчики с клубничным вареньем. Как говорила Муми-мама: «Тот, кто ест блины с вареньем, не может быть так жутко опасен. С таким можно поговорить».