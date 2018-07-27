В Москве неизвестный напал с ножом на полицейского, который охранял посольство Словакии

На полицейского в центре Москвы совершено нападение. Неизвестный семь раз ударил ножом сотрудника полиции, затем скрылся. Об этом 27 июля сообщает радиостанция «Говорит Москва».

По данным СМИ, нападение было совершено возле дома 35 по 1-й Брестской улице. Полиция объявила план «Перехват». Нападавшему, по словам очевидцев, 25 – 30 лет.

Пострадавший госпитализирован в Боткинскую больницу. Он работал в подразделении по охране посольства Словакии, рядом с которым было совершено нападение.

Пресс-служба МВД подтвердила факт нападения на сотрудника полиции в центре Москвы. Следственный комитет по факту инцидента возбудил уголовное дело по статье 317 УК РФ «Посягательство на жизнь сотрудника правоохранительных органов».