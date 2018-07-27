Сосновку зачистили от хот-догов и глинтвейна. С площади Мужества изгнали «Шаверму»

Полиция Выборгского района Петербурга дала бой незаконной торговле на подведомственной территории. Прицепы и лотки с продуктами обменяли на ворох протоколов.

Как стало известно «Фонтанке», рейд в северной части города прошёл днём 27 июля. Основное внимание полицейские уделили парку «Сосновка», где рядом с пунктом проката разместились будки уличных торговцев. На глазах отдыхающих лоток с мороженым и соседей с фаст-фудом и глинтвейном закатили на эвакуатор и депортировали из парка. Вместо них оставили протоколы о продаже товаров в неустановленных местах, предпринимательской деятельности без лицензии и акты о неучтённом потреблении электроэнергии.

Также работу в принудительном порядке прекратила «Шаверма» на проспекте Тореза, 9. Засилье аналогичных заведений рядом с площадью Мужества нарушителю не помогло. Как не спасло оно и торговцев с проспекта Просвещения. Лотки с фруктами и овощами, а также мобильная булочная были отправлены на специализированную стоянку. Судя по надписям, торговцев хлебом о выселении уже предупреждали.

Привычным исполнителем разгона незаконных торговцев является комитет по контролю за имуществом Смольного, но в этот раз на просьбу полиции он не откликнулся.