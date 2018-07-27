Высокие гости Евразийского совета подарили петербуржцам длинные пробки

Автолюбители Петербурга вынуждены вечер пятницы начинать со стояния в пробках. Как сообщают читатели «Фонтанки» 27 июля, заторы образовались на юго-западе города из-за проезда официальных делегаций.

На Западном скоростном диаметре закрыли съезд на КАД в сторону Таллинского шоссе. Горожане пишут, что стоят в глухой пробке уже около 20 минут. Также, по словам очевидцев, перекрыт участок КАД в сторону Пулково.

Выезд из Пушкина на Витебский проспект и участок Московского шоссе также заблокировали сотрудники ГИБДД. Согласно сервису «Яндекс.Пробки», на Московском шоссе затруднено движение в обе стороны на участке от Шушар до Ленсоветовской дороги.

Сотрудники ГИБДД открывают проезд для официальных делегаций. Сегодня в «Экспофоруме» прошло заседание Евразийского межправительственного совета с участием Армении, Белоруссии, Казахстана и Киргизии. На мероприятим председательствовал премьер-министр России Дмитрий Медведев.

Медведев прибыл в Северную столицу накануне. Его визит внёс сбой в расписание аэропорта Пулково, пассажирские лайнеры вынуждены были кружить в небе, пока самолёт с правительственной делегацией не зайдёт на посадку.