В продаже новая секция ЖК «Полис на Комендантском»

СК «Полис Групп»

Компания «Полис Групп» открыла продажи квартир в новой секции ЖК «Полис на Комендантском», который возводится рядом с Юнтоловским заказником.

Секция № 19 высотой 25 этажей входит в состав первого корпуса проекта. В настоящее время ее готовность составляет более 37%, строится 19 этаж.

На выбор покупателей представлены квартиры различных планировок и метража. Стоимость начинается от 1,79 млн рублей.

Эко кварталы «Полис на Комендантском» возводятся неподалеку от ст. м. «Комендантский проспект». На территории комплекса будет создан безопасный детский веревочный парк, игровые комплексы для детей, выполненные из экологичных материалов, зона активити для взрослых. На первых этажах запланированы коммерческие помещения. Также в рамках проекта будет возведен отдельностоящий подземный паркинг.

Срок окончания строительства всего проекта запланирован на 2 квартал 2020 года.

Справка о компании СК «Полис Групп»

Эко-кварталы Полис на Комендантском – застройщик ООО "Тин-Групп", проектная декларация на сайте https://polis-group.ru/