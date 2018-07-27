Путин пригласил Трампа в Москву и похвалил американского президента за выполнение обещаний избирателям
Владимир Путин заявил, что готов в любой момент принять в Москве своего американского коллегу Дональда Трампа. Об этом президент России рассказал 27 июля на пресс-конференции по итогам саммита стран БРИКС в Йоханнесбурге.
Отвечая на вопрос о взаимоотношениях с Трампом, Путин похвалил американского коллегу за то, что «он стремится к выполнению своих обещаний, прежде всего данных избирателям – американскому народу».
«Это, кстати говоря, такая специфика действующего президента (положительная, я считаю), потому что, как правило, после выборов те или иные лидеры быстро забывают то, что они обещали народу, когда шли на выборы. Трамп – нет. Можно критиковать его за то, что он делает, и многие занимаются этой критикой, но одно совершенно очевидно, что он стремится к выполнению своих предвыборных обещаний», – подчеркнул Путин.
Российский президент заявил, что встречи на высшем уровне — вроде той, что прошла 16 июля в Хельсинки, – остро необходимы, например, для решения сирийской проблемы.
«Да, у нас есть контакты на рабочем уровне, но этого иногда недостаточно, нужны контакты на высшем политическом уровне. Нам нужно удовлетворить интересы всех государств региона: и самой Сирии, и Ирана, и Израиля, и Турции, и многих других государств региона – Иордании, Ливана, Египта и так далее», – пояснил президент России.
По словам Путина, у Трампа есть желание проводить встречи с российским лидером и в дальнейшем.
«Мы готовы к таким встречам, мы готовы пригласить президента Трампа в Москву. Пожалуйста, он имеет, кстати говоря, такое приглашение, я ему об этом говорил. Я готов и в Вашингтон приехать. Но повторяю ещё раз: если там будут созданы соответствующие условия для работы», – подчеркнул президент.
При этом Путин напомнил, что в ближайшее время он будет контактировать с Трампом на крупных международных мероприятиях — например, на саммите стран «большой двадцатки».
Напомним, ранее Дональд Трамп пообещал уже осенью 2018-го пригласить Владимира Путина в Вашингтон. Однако позже советник американского президента по нацбезопасности Джон Болтон заявил, что встреча откладывается до окончания «охоты на ведьм» – расследования возможного вмешательства России в выборы в США.
Справка:
Напомним,в Хельсинки 16 июля Дональд Трамп и Владимир Путин провели многочасовые переговоры, в рамках которых затронули темы восстановления отношений между двумя странами, а также спорные вопросы, вроде транзита газа через Украину, Сирии и Крыма. Одной из тем встречи также стали выборы в США, на которые якобы оказала влияние Россия. Владимир Путин отверг все обвинения. Президент России также предложил, чтобы спецслужбы двух стран сотрудничали на постоянной основе для борьбы с вызовами мировой безопасности. Оппозиция и медиа в Америке остались недовольны поведением Трампа во время переговоров в финской столице, президента США даже обвинили в предательстве.