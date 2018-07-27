Путин пригласил Трампа в Москву и похвалил американского президента за выполнение обещаний избирателям

Владимир Путин заявил, что готов в любой момент принять в Москве своего американского коллегу Дональда Трампа. Об этом президент России рассказал 27 июля на пресс-конференции по итогам саммита стран БРИКС в Йоханнесбурге.

Отвечая на вопрос о взаимоотношениях с Трампом, Путин похвалил американского коллегу за то, что «он стремится к выполнению своих обещаний, прежде всего данных избирателям – американскому народу».

«Это, кстати говоря, такая специфика действующего президента (положительная, я считаю), потому что, как правило, после выборов те или иные лидеры быстро забывают то, что они обещали народу, когда шли на выборы. Трамп – нет. Можно критиковать его за то, что он делает, и многие занимаются этой критикой, но одно совершенно очевидно, что он стремится к выполнению своих предвыборных обещаний», – подчеркнул Путин.

Российский президент заявил, что встречи на высшем уровне — вроде той, что прошла 16 июля в Хельсинки, – остро необходимы, например, для решения сирийской проблемы.

«Да, у нас есть контакты на рабочем уровне, но этого иногда недостаточно, нужны контакты на высшем политическом уровне. Нам нужно удовлетворить интересы всех государств региона: и самой Сирии, и Ирана, и Израиля, и Турции, и многих других государств региона – Иордании, Ливана, Египта и так далее», – пояснил президент России.

По словам Путина, у Трампа есть желание проводить встречи с российским лидером и в дальнейшем.

«Мы готовы к таким встречам, мы готовы пригласить президента Трампа в Москву. Пожалуйста, он имеет, кстати говоря, такое приглашение, я ему об этом говорил. Я готов и в Вашингтон приехать. Но повторяю ещё раз: если там будут созданы соответствующие условия для работы», – подчеркнул президент.

При этом Путин напомнил, что в ближайшее время он будет контактировать с Трампом на крупных международных мероприятиях — например, на саммите стран «большой двадцатки».

Напомним, ранее Дональд Трамп пообещал уже осенью 2018-го пригласить Владимира Путина в Вашингтон. Однако позже советник американского президента по нацбезопасности Джон Болтон заявил, что встреча откладывается до окончания «охоты на ведьм» – расследования возможного вмешательства России в выборы в США.