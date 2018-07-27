Центризбирком не разрешил провести референдум о повышении пенсионного возраста

Центральная избирательная комиссия отказала КПРФ в инициативе провести референдум о повышении пенсионного возраста. Авторы предлагали вынести на голосование вопрос: «Согласны ли вы с тем, что в Российской Федерации возраст, дающий право на назначение страховой пенсии по старости, повышаться не должен?»

По мнению Центризбиркома, вопрос для референдума сформулирован недостаточно корректно и недостаточно конкретизирует его содержание для участников плебисцита, – сообщает РБК 27 июля.

Источник издания, близкий к Кремлю, рассказал, что обсуждалось два варианта решения: найти аргументацию для отказа в проведении референдума или разрешить его. Изначально ЦИК должна была принять решение по вопросу референдума от КПРФ 25 июля, но отложила его рассмотрение.

Зато митинг, заявку на который подавали коммунисты, официально согласован. Протестные акции пройдут 28 июля в Москве и Петербурге. В Северной столице мероприятие начнется в час дня на площади Ленина у Финляндского вокзала. «Фонтанке» стало известно, что Росгвардия якобы неофициально запретила в этот день торговать оружием и патронами к нему.