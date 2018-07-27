Путин объяснил сокращение вложений России в госдолг США минимизацией рисков от санкций

Сокращение вложений России в госдолг США президент Владимир Путин связал с угрозой санкций. Об этом глава государства сообщил 27 июля во время пресс-конференции по итогам саммита БРИКС.

«Мы должны минимизировать риски. Мы же видим, что происходит с этими санкциями, с незаконными, по сути дела, ограничениями, и мы осознаём эти риски и стараемся их минимизировать», – заявил Путин.

Президент отметил, что Россия не собирается отказываться от доллара, он останется резервной валютой, хотя, по словам Путина, доллар используется как средство давления.

«Что касается наших американских партнёров и ограничений, которые они вводят, в том числе в расчётах в долларах, я полагаю, что это большая стратегическая ошибка наших американских партнёров, потому что они подрывают тем самым доверие к доллару как резервной валюте – вот в чём дело», – подчеркнул российский лидер.

Министерство финансов США 17 июля опубликовало свежий доклад с данными о держателях облигаций за май 2018 года. В списке из 33 стран больше нет России. За последние два месяца страна избавилась от американских облигаций на 80 миллиардов долларов.