Родственники заключенного владимирской ИК №6 заявили, что обнаружили его тело в морге с признаками пыток

Близкие 33-летнего Гора Овакимяна, отбывавшего наказание в ИК №6 Владимирской области, нашли его тело в городском морге с признаками жестоких пыток. Как утверждает сестра заключенного, руководство колонии пыталось скрыть смерть мужчины от близких и похоронить его на территории тюрьмы без лишних глаз.

Подробности этой истории рассказала 27 июля «Новая газета». Всё началось с того, что Гор не позвонил матери. По установленной традиции они созванивались раз в месяц. Родственники забеспокоились и попросили положеное им свидание. Лишь приехав в ИК №6 в поселок Мелехово из Москвы, они узнали, что Гор умер. Руководство колонии объяснило: «умер от пневмонии», никакого криминала нет, поэтому тело находится в городском морге.

Прибыв в морг, родственники осмотрели тело Гора. На нем, по их словам, были множественные следы пыток. Все они зафиксированы на видео.

– Мы видео сняли в городском морге: там следы под мышкой от электрошокера, пальцы на руках и ногах сломаны, половые органы повреждены, на бедре огромная гематома, на пояснице огромная черная полоса, все ягодицы в следах от электрошокера… Там живого места на нем не было, только лицо не тронуто, – утверждает Ани Симонян, сестра умершего.

На кадрах видео патологоанатом объясняет Ани, что синяки по всему телу – это трупные пятна.

Гора осудили на 8 лет по 228-й статье – «Незаконный оборот наркотиков», 4 года из них он уже отсидел. Правозащитник Валерий Горбунов рассказал «Новой газете», что мужчина своей вины так и не признал. Из тюрьмы он писал жалобы, что его оговорили и он невиновен. За это, по словам Ани Симонян, его регулярно отправляли в ШИЗО и избивали. За 4 года ему только однажды дали свидание якобы из-за отказа сотрудничать с администрацией.

Как утверждают родные, еще при жизни их родственник рассказывал об избиении и издевательствах. Поэтому семья настояла на повторном вскрытии и экспертизе, хотя и не верит в честный вердикт патологоанатома. Пока что следователи возбудили уголовное дело по статье 109, часть 2, — «Причинение смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения лицом своих профессиональных обязанностей», то есть неоказания медицинской помощи.

Систему пыток в структуре ФСИН фактически раскрыл ролик с издевательствами в ярославской колонии, опубликованный «Новой газетой». Против сотрудников колонии было возбуждено уголовное дело, которое передали главному управлению СК. Суд арестовал шестерых фигурантов, но замначальника ИК №1 отделался домашним арестом из-за онкологии.

СКР призвал регионы немедленно возбуждать дела по всем известным фактам пыток в исправительных учреждениях и изоляторах, а также постановил проверить наличие камер во всех закрываемых помещениях.