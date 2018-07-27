«Серега улетел, я вишу на стене без снаряги»: петербургский альпинист застрял в горах Пакистана без еды и снаряжения

В горном районе на границе Пакистана и Индии пытаются спасти российского альпиниста Александра Гукова. После гибели напарника он остался без еды, газа и снаряжения на опасном участке. Погода провоцирует камнепады и не даёт подлететь вертолётам.

Как сообщили «Фонтанке» в Федерации альпинизма России 27 июля, Александр Гуков третий день заблокирован на горе Латок-1, на высоте примерно 6200 метров. Спасательный вертолёт находится в часе полёта, но приблизиться к попавшему в беду не может.

«К сожалению, на высоте в пять тысяч метров висят облака. Продукты, которые нам удалось сбросить, уже закончились, но основная опасность – лавины и камнепады», – говорит командир общественного спасательного отряда ФАР Алексей Овчинников.

Русская двойка из петербуржца Александра Гукова и иркутского альпиниста Сергея Глазунова начала восхождение на Латок-1 утром 22 июля. На следующий день испортилась погода, связь с ними прервалась. Визуальный контакт установили 24 июля. К этому времени альпинисты совершали спуск на высоте в 6700 метров. Через два часа Гукову удалось передать сигнал SOS: «Серега улетел, я вишу на стене без снаряги. Меня нужно эвакуировать». Альпинист сорвался вместе с продуктами, газом и верёвками. Его тело обнаружили у подножия горы недалеко от базового лагеря.

В базовом лагере остались трое спортсменов, в том числе ещё один петербуржец, Виктор Коваль. Сейчас он координирует работу под стеной. В Федерации сообщают, что задействованы все службы. Благодаря содействию посольства России в Пакистане извещён премьер-министр страны, который призвал на помощь местное министерство обороны. Единственной проблемой остаётся облачность, а также аномально тёплая температура, из-за которой повышен риск камнепадов и лавин.

«Надеюсь, что ему хватит здоровья пережить ещё два-три дня. Вертолёты на старте. Ждём погодного окна», – добавил Овчинников.

Высота Латок-1 составляет 7145 метров. Несмотря на многочисленные попытки, вершина с перепадом высот в 2,5 километра остаётся непокоренной. Ближе всех подобрались американцы в 1978 году. До вершины им оставалось 145 метров. На какую высоту поднялись Глазунов и Гуков, пока не известно.

Сергей Глазунов – мастер спорта, чемпион России, инструктор альпинизма. Александр Гуков – помощник капитана дальнего плавания, обладатель международной премии Piolet D’Or («Золотой ледоруб») и одноимённой национальной награды. Попытку покорить гору Латок-1 он предпринимал летом прошлого года. Из-за погоды экспедицию завершили досрочно.