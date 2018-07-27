Самый высокопоставленный подозреваемый в пытках в ярославской колонии отправлен под домашний арест. Меру пресечения ему смягчили по состоянию здоровья

Под домашний арест отправлен заместитель начальника исправительной колонии №1 Ярославля Иван Калашников. Решение вынес Заволжский районный суд города 27 июля.

Об этом сообщает «Медиазона». При избрании меры пресечения суд учёл состояние здоровья Калашникова. Ранее у него диагностировали онкологическое заболевание.

Калашников стал седьмым фигурантом дела о пытках в ярославской колонии, кому выбрана мера пресечения. Ранее Заволжский суд арестовал шестерых подозреваемых, в том числе инспектора отдела безопасности Алексея Бровкина. Тот обиделся на прозвище «псина рыжая» и, по версии следствия, инициировал экзекуцию над осуждённым Макаровым. Единственным не признавшим вину стал замдежурного колонии №1 Игорь Богданов. На скандальной видеозаписи его не видно. Но участие в избиении подтвердил его коллега Максим Яблоков, который написал явку с повинной.