Происшествия
Самый высокопоставленный подозреваемый в пытках в ярославской колонии отправлен под домашний арест. Меру пресечения ему смягчили по состоянию здоровья
Под домашний арест отправлен заместитель начальника исправительной колонии №1 Ярославля Иван Калашников. Решение вынес Заволжский районный суд города 27 июля.
Об этом сообщает «Медиазона». При избрании меры пресечения суд учёл состояние здоровья Калашникова. Ранее у него диагностировали онкологическое заболевание.
Калашников стал седьмым фигурантом дела о пытках в ярославской колонии, кому выбрана мера пресечения. Ранее Заволжский суд арестовал шестерых подозреваемых, в том числе инспектора отдела безопасности Алексея Бровкина. Тот обиделся на прозвище «псина рыжая» и, по версии следствия, инициировал экзекуцию над осуждённым Макаровым. Единственным не признавшим вину стал замдежурного колонии №1 Игорь Богданов. На скандальной видеозаписи его не видно. Но участие в избиении подтвердил его коллега Максим Яблоков, который написал явку с повинной.
Справка:
«Новая газета» выложила ролик с издевательствами в ярославской колонии 20 июля. На кадрах видно, что несколько человек в форме в течение 10 минут записи по очереди избивают заключенного Евгения Макарова, а потом выливают ему на голову ведро воды. Уголовное дело в отношении фсиновцев возбуждено только после огласки. Адвокат Макарова Ирина Бирюкова покинула Россию, получив информацию о грозящей ей опасности.