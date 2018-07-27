ГК «Эталон» поддержала конкурс детских рисунков «Мои родители – строители!»

ГК «Эталон»

26 июля в мультимедийном историческом парке «Россия – моя история» состоялась торжественная церемония награждения победителей конкурса детских рисунков «Мои родители – строители!».

Конкурс открывает праздничную программу мероприятий, посвященных Дню строителя. Он уже в пятый раз проводится по инициативе Союза строительных объединений и организаций и Группы «Эталон».

В конкурсе приняли участие дети младшего и среднего школьного возраста от 6 до 12 лет. Всего в 2018 году организаторы получили более 100 работ юных художников, родители которых заняты в строительной сфере. Перед членами жюри стояла непростая задача – выбрать лучших в 16 номинациях, среди которых: «На стройке», «Портрет строителя», «Город будущего», «Моя мама – строитель», «Знаток безопасности строительства» и пр.

«Дети – это наше будущее, они придают нашей жизни смысл, наполняют ее положительными эмоциями. И нам очень важно развивать в детях творческий потенциал, направленный на созидание. Наша Компания уже 5 лет с радостью поддерживает замечательный конкурс детских рисунков «Мои родители – строители!». Чтобы, возможно, в будущем кто-то из ребят – участников конкурса – пошел по стопам своих мам или пап и выбрал в качестве дела всей своей жизни именно строительство – самую созидательную профессию», – отметил Вячеслав Заренков, Председатель Совета директоров Группы «Эталон».

Победители были награждены почетными дипломами и приятными подарками, среди которых были книга «Когда я вырасту, я буду строить дома», вышедшая в свет по инициативе Вячеслава Заренкова в рамках проекта по популяризации рабочих строительных профессий, и символ Компании – Рыжий Кот.

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