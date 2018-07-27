В Петербурге муниципальный депутат работал еще полгода после смерти

Муниципальный депутат поселка Тярлево Рашид Шафеев даже после ухода из жизни продолжал исполнять долг перед избирателями. Такой вывод можно сделать из ответа прокуратуры Пушкинского района петербургскому центру «Трансперенси Интернешнл».

Как рассказали 27 июля «Фонтанке» борцы с коррупцией, они обнаружили, что Шафеев числится депутатом на сайте МО, однако сведений о доходах не предоставил. Тогда «Трансперенси» обратились в прокуратуру с просьбой провести проверку. Как сообщили сотрудникам организации в надзорном органе, Шафеев умер в январе 2018 года, поэтому прокуратура не нашла нарушений закона в неразмещении на муниципальном сайте сведений о доходах депутата. При этом проверка выяснила, что решение о досрочном прекращении полномочий муниципала было принято только после заявления «Трансперенси» – 13 июля 2018 года, то есть через полгода после смерти Шафеева.

Отметим, что на днях «Трансперенси» удалось лишить мандата еще одного депутата, но живого. По требованию прокуратуры Кировского района досрочно были прекращены полномочия депутата муниципального округа Княжево Сергея Булата. Он был осужден условно по статье "мошенничество" за создание финансовой пирамиды – ОАО «Корпорация Ацтек». В соответствии с законом депутат не может исполнять полномочия после вступления в силу приговора.