Кокорин и Жирков не вошли в заявку «Зенита» на сезон-2018/19 в Российской премьер-лиге

Футбольный клуб «Зенит» определился с заявкой на сезон-2018/19 чемпионата Российской премьер-лиги. Как сообщает официальный сайт петербургской команды, в список «А» вошли 20 игроков:

Вратари: Андрей Лунёв, Юрий Лодыгин, Михаил Кержаков.

Защитники: Игорь Смольников, Бранислав Иванович, Луиш Нету, Миха Мевля, Эльмир Набиуллин.

Полузащитники: Александр Ерохин, Магомед Оздоев, Леандро Паредес, Кристиан Нобоа, Матиас Краневиттер, Роберт Мак, Эмилиано Ригони, Эрнани, Далер Кузяев, Олег Шатов.

Нападающие: Себастьян Дриусси, Артём Дзюба.

Также за «Зенит-2» были заявлены Александр Анюков, Илья Скроботов, Евгений Чернов и Антон Заболотный. Согласно регламенту, они смогут играть и за основную команду. Травмированные Юрий Жирков, Эмануэль Маммана и Александр Кокорин будут дозаявлены позже.​

Ранее главный тренер «Зенита» Сергей Семак заявил, что переизбытка футболистов у него нет и команде нужно усиление. При этом клуб продолжает избавляться от лишних игроков. За последние дни только официально ушли четверо: полузащитники Артур Юсупов и Ибрагим Цаллагов, нападающий Дмитрий Полоз, защитник Иван Новосельцев.