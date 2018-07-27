Почему петербуржцы отказываются от квартир в «человейниках»

Покупатели жилья все чаще выбирают не просто квадратные метры, а среду, даже стиль жизни, отмечают девелоперы

фото предоставлено компанией ООО "Терминал-Ресурс"

Прежде, чем приступить к поиску собственного жилья, покупателям приходится отвечать самим себе на множество вопросов. Сколько денег я готов потратить? Квартира должна быть в городе или в спокойном отдаленном районе? Как должно выглядеть идеальное окружение дома для меня и моей семьи? Какой стиль жизни я выбираю? В итоге, покупка квартиры оказывается не просто экономическим решением, в какой-то степени это выбор собственного будущего.

Проекты предыдущих десяти лет показали: стоимость квартиры – не самое главное. Теперь люди учитывают, насколько удобно и быстро можно добраться до дома, кто будет управлять комплексом, изучают планировки и будущее благоустройство двора.

Застройщики, работающие над комфортом будущих жителей, выигрывают борьбу за сердца покупателей. Покупатели квартир в «Образцовых кварталах» тщательно изучали, как можно добраться до центра города, где гулять по вечерам и выходным, куда отправить учиться детей и даже как расположить мебель на кухне, рассказывают в отделе продаж застройщика.

фото предоставлено компанией ООО "Терминал-Ресурс"

В «Образцовом квартале 3» совпали пожелания даже самой изысканной публики. Четырехэтажный жилой комплекс на 168 квартир с трехметровыми потолками, малошумными лифтами Schindler, системой отопления теплым водяным полом, отсутствующими в квартире радиаторами отопления и просторными входными группами. Остекленные балконы и эркеры добавят света и расширят и так просторные кухни-гостиные. А жители верхнего этажа смогут без лишних согласований установить камины.

Для многих решающим аргументом при выборе комплекса стало окружение новостроек. «Образцовый квартал 3» строятся рядом с Пушкином. Район отличается хорошей транспортной доступностью и обилием парков, чистым воздухом.

Внимательность и информированность покупателей подталкивает рынок к развитию. Застройщикам приходится продумывать все больше деталей. По оценкам девелоперов, до 5% бюджета стройки может уйти на одно только обустройство двора. Однако свободу застройщиков ограничивает окружение: стоящие вплотную дома, шумные улицы, торговые павильоны с разномастными вывесками. В таком месте бессмысленно проектировать квартиры с эркерами, французскими балконами и панорамными окнами. Жители будут видеть из окна не закаты, а соседские окна.

фото предоставлено компанией ООО "Терминал-Ресурс"

Вдобавок «Образцовые кварталы» находятся в Петербурге, а не в области. Горожане все чаще выбирают жилье в черте города, говорится в майском исследовании «Группы RBI». Около 80% покупателей в этом году предпочли квартиры в Петербурге, где транспортная доступность выше, а тарифы на коммунальные услуги — ниже.

«Мы жили в Московском районе, возле метро «Звездная», — рассказывает Ирина Олейниченко, жительница уже построенного и заселенного «Образцового квартала 2». — Дефицит парковок, регулярная смена жильцов соседних квартир, отсутствие парков, где можно погулять с собакой, привели нас к мысли о поиске нового места для жизни. Начали искать варианты в интернете, но затем вспомнили, как ездили кататься на велосипедах в Пушкин и видели по дороге уютные малоэтажные дома. Решили заехать и посмотреть». О том, удобно ли добираться и каково жить в «Образцовых кварталах», Ирина с мужем расспросили жителей комплекса. Услышав восторженные отзывы новоселов – сразу отправились в отдел продаж.

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Жилой квартал "Образцовый квартал", Жилой квартал "Образцовый квартал 2", Жилой квартал "Образцовый квартал 3", Жилой квартал "Образцовый квартал 4" – Застройщик ООО "Терминал-Ресурс", проектные декларации на сайте www.devcent.ru/dokumentacziya