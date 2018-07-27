"Одноклассники" и ICQ : как будут выглядеть смартфоны россиян с обязательными отечественными программами

Федеральная антимонопольная служба выступила с инициативой обязать всех производителей смартфонов и компьютеров с завода предустанавливать в них разработанные в России программы. «Дорожная карта» ФАС с этим предложением уже направлена в правительство, написал 27 июля "Коммерсант", и соответствующее законодательство может быть подготовлено уже к апрелю 2019 года.

«Фонтанка» предположила, как могли бы выглядеть экраны iPhone, купленных в России, после вступления в силу инициативы антимонопольщиков. С завода в устройствах мог бы ждать чеченский Instagram – соцсеть MyListory, которой пользуется Рамзан Кадыров, вместо американского Facebook можно было бы смело установить «ВКонтакте». Telegram Павла Дурова – на мессенджер ТамТам от Mail.Ru, а WhatsApp и Viber и вовсе подменить «аськой» (да, у неё есть приложение для айфона). Излишне либеральный YouTube могли бы по умолчанию заменить более политически выдержанные приложения Первого канала и «России-1». А заказывать машину можно бы было не через Uber, а, например, через «Такси Везет» или «Яндекс.Такси». Важно задуматься и о пенсионерах — заранее предустановить им приложение Пенсионного фонда России и «Пятерочки» – смотреть скидки. А вот браузер «Спутник» почему-то на айфон «Фонтанки» скачаться отказался.

Кстати, у «Фонтанки» тоже есть приложение – полностью отечественной разработки. Вряд ли вам его предустановят, но если вы его не скачали, то обязательно это сделайте – программа с первого дня релиза оказалась на первом месте в TOP-50 категории "Новости" в магазине AppStore.