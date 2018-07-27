Автомобиль прокуратуры сбил в Петербурге пешехода на «зебре»

Ведомственный «Форд» сбил пешехода на Лесном проспекте. У него открытые переломы ног, за рулем сидел сотрудник прокуратуры.

Как стало известно «Фонтанке» 27 июля, черная иномарка не пропустила мужчину на нерегулируемой «зебре» у 64-го дома по Лесному проспекту. По словам очевидцев, водитель скрутил номера «О008КО178», но вернул их на место после приезда полицейских.

Авария произошла днем 25 июля. По информации нашего издания, автомобиль принадлежит прокуратуре Ленинградской области. Пресс-секретарь ведомства Маргарита Швецова приняла запрос редакции о сотрудниках, которые передвигаются на «Форде» с номерами «О008КО178», и перестала отвечать на звонки и сообщения.

Пешехода доставили в больницу на Вавиловых с открытым переломом голеней, кости ему скрепили болтами и на следующую неделю назначили операцию.

«Фонтанка» связалась с пострадавшим. Он сообщил, что водитель «Форда» на следующий день, 26 июля, пришел к нему в палату и попросил прощения.

Разбитая иномарка в настоящее время находится во дворе прокуратуры Ленобласти на Торжковской улице.