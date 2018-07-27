Дело Redmond о неуплате налогов готовят к передаче в суд. Ущерб вырос на миллиард

Дело Redmond готовят к передаче в суд в Петербурге. За время следствия сумма неуплаченных налогов выросла на миллиард рублей.

О завершении расследования 27 июля сообщает ГСУ СК РФ Северной столицы. Гендиректору ООО «Технопоиск» Диане Желясковой вменяют п. «а, б» ч. 2 ст. 199 УК РФ (уклонение от уплаты налогов, сборов, подлежащих уплате организацией). По версии следствия, с 2012-го по 2014 год компания, торгующая бытовой техникой, не платила налог на добавленную стоимость и налог на прибыль. В декларации вносили ложные сведения о финансово-хозяйственных отношениях «Технопоиска» с фирмами-«однодневками». С учетом штрафа и пени ущерб бюджету РФ, фигурирующий в деле, превысил 3 миллиарда рублей.

Ранее «Фонтанка» сообщала о 2 миллиардах рублей, не поступивших в казну.

«Прокурором утверждено обвинительное заключение, в ближайшее время уголовное дело будет направлено в суд для рассмотрения по существу», – отметили в пресс-службе ведомства.

Напомним, Желяскову задержали в ноябре 2017 года. Этому предшествовали обыски у крупного поставщика бытовой техники. В декабре бизнес-вумен отправили под домашний арест.

Подробнее об этом деле читайте в материале «Фонтанки».