Приставы рассказали, сколько нарушителей «Платона» они оштрафовали в Петербурге. «Фонтанка» выяснила, кто ушел от ответственности

Федеральная служба судебных приставов впервые поделилась данными о штрафах, взысканных с нарушителей системы «Платон». Владельцы большегрузов из Северной столицы оказались самыми дисциплинированными, но реального положения дел на рынке грузоперевозок России государство пока не знает.

В 2017 году в петербургском региональном управлении Федеральной службы судебных приставов было 218 исполнительных производств в отношении нарушителей системы «Платон». Из них 118 производств завершились взысканием штрафов по статье 12.21.3 Кодекса об административных правонарушениях («Несоблюдение требований законодательства Российской Федерации о внесении платы в счет возмещения вреда, причиняемого автомобильным дорогам общего пользования федерального значения транспортными средствами, имеющими разрешенную максимальную массу свыше 12 тонн»). Петербургские приставы перечислили в бюджет 1 050 000 рублей. Об этом «Фонтанке» сообщила начальник отдела по взаимодействию со СМИ управления ФССП Елена Ленчицкая.

По ее словам, подавляющее большинство оштрафованных – физические лица. Предоставленная Ленчицкой информация показывает статистику: приставам удалось взыскать штрафы за нарушения в системе «Платон» с 54% нарушителей. В принципе, это среднероссийский уровень: в центральном аппарате Федеральной службы судебных приставов нам сообщили, что в России в 2017 году из примерно 15 000 исполнительных производств по «Платону» взысканием штрафов завершились около 8000 – по ведомственной статистике, 52%.

Проще говоря, половина нарушителей «Платона» оказались оштрафованными. Речь идет о самых злостных нарушителях – тех, взыскание штрафов с которых потребовало участия судебных приставов.

Вообще за нарушения системы «Платон» можно штрафовать ровно две категории перевозчиков – тех, кто в системе вообще не зарегистрировался, и тех, кто зарегистрировался, но не заплатил взнос. «Фонтанка» исследовала этот вопрос: согласно действующему законодательству, штрафы в 2017 году взыскивались лишь с тех, кто зарегистрировался в системе «Платон» – при регистрации они дали разрешение на использование своих персональных данных. Взыскивать штрафы с остальных закон пока не позволяет. Поэтому предоставленная нам статистика Федеральной службы судебных приставов может касаться лишь зарегистрированных в «Платоне» грузоперевозчиков, остальные, с точки зрения штрафных санкций, остаются в тени.

По данным Росавтодора, в России сегодня зарегистрированы более полутора миллионов грузовиков с массой свыше 12 тонн (именно такие машины попадают в сферу интересов «Платона»). А по словам сотрудника пресс-службы ООО «РТ-Инвест Транспортные Системы» (оператор «Платона») Вилдана Ямбушева, в системе зарегистрированы сейчас около миллиона большегрузов – менее двух третей тех, кто должен был это сделать. В Петербурге, по его словам, в «Платоне» зарегистрированы около 32 500 тяжелых грузовиков, что, опять же по данным оператора системы, составляет около 98% всех петербургских большегрузов.

Наверное, эти 98%, якобы зарегистрировавшихся в «Платоне», – пока можно воспринимать не более, чем предположение его оператора. Особенно на фоне им же приведенных цифр о примерно миллионе зарегистрированных в системе по всей России и данных Росавтодора о том, что в России большегрузов более полутора миллионов.

Но вывод из официальной статистики очевиден: примерно 3% зарегистрированных в системе грузоперевозчиков – петербургские. И примерно 1,5% злостных нарушителей, попавших в сферу интересов судебных приставов, тоже из Петербурга. Похоже, в нашем городе живут самые дисциплинированные грузоперевозчики России.