Количество утонувших за лето петербуржцев не увеличилось благодаря ноге прохожего

Из Малой Невки прохожие вытащили тонущего мужчину. Чтобы спасти терпящего бедствие, ему протянули «ногу помощи». 29-ю трагедию за лето удалось предотвратить.

Операцию на Пироговской набережной удалось заснять очевидцам ранним утром 27 июля, сообщает группа «ВКонтакте» «Экстренный вызов». Купальщик сначала пытался выбраться сам, но неприступная гранитная стена набережной Малой Невки оставляла ему мало шансов. На помощь пришли прохожие: вытащить молодого человека из воды им удалось, протянув ему ногу, — один спасатель держал второго за руки, а тот почти целиком свесился за парапет. Все закончилось благополучно.

Напомним, количество утонувших за купальный сезон этого года приближается к тридцати погибшим — накануне из карьера в Песочном достали 28-ю жертву воды.