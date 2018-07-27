Комитет имущественных отношений Петербурга потерял доверие к чиновнику, забывшему про жену

Из Смольного уволили чиновника за нарушение статьи закона о госслужбе о предоставлении сведений о доходах. Сообщение появилось в федеральном реестре лиц, уволенных в связи с утратой доверия.

По данным перечня, Максим Масцевой, трудившийся начальником отдела инвестиционных проектов управления по работе с инвесторами комитета имущественных отношений, был уволен 9 июля. Как пояснили «Фонтанке» в пресс-службе ведомства, он первый год занимал должность, требующую подачи сведений о доходах. Сведения о своем материальном положении он сообщил в положеный законом срок, однако заработок жены указать забыл.

Как подчеркнули в комитете, уволив забывчивого чиновника, руководство соблюло требования закона и антикоррупционную политику ведомства.

Отметим, что в реестре уволенных в связи с утратой доверия лиц в Петербурге значатся зампред комитета по благоустройству Виктор Шабнов, специалист комитета по транспорту Дина Журавлева, сотрудница местной администрации поселка Тярлево Елена Образцова, а также ряд сотрудников службы судебных приставов и Роспотребнадзора.