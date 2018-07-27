Центробанк отказался увеличивать ключевую ставку. Инфляции в ЦБ боятся больше, чем дорогих кредитов

Центральный Банк России по итогам заседания 27 июля сохранил ключевую ставку на уровне 7,25% годовых. Регулятор отказался менять её уже в третий раз на фоне инфляционных рисков.

«Банк России прогнозирует годовые темпы роста потребительских цен в 3,5—4% в конце 2018 года и временное превышение годовой инфляцией 4% в 2019 году в связи с запланированным увеличением налога на добавленную стоимость (НДС). Годовые темпы роста потребительских цен вернутся к 4% в начале 2020 года», — говорится в пресс-релизе ЦБ, опубликованном 27 июля.

Напомним, что до июня 2018 года в течение длительного времени Банк России планомерно понижал уровень ключевой ставки с шагом в четверть процента. В текущем году ЦБ снижал ключевую ставку дважды – в феврале и марте – по 0,25 процентного пункта, а в апреле взял паузу. В прошлом году регулятор снижал ставку шесть раз, суммарно на 2,25 процентного пункта. Отметим, снижение ставки должно приводить к удешевлению кредитов и уменьшению ставок по депозитам, а то, что она остается на прежнем уровне, означает, что усиления инфляции ЦБ опасается больше, чем повышения стоимости займов.