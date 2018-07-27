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27.07.2018 15:25
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“Кровая луна” и “рыжий Марс”. Где и как петербуржцам наблюдать небесное явление тысячелетия?

Впервые за 25 тысяч лет одновременно Луна спрячется за земной тенью, а наша планета пройдет между Марсом и Солнцем. Такое просто нельзя проспать.

“Кровая луна” и “рыжий Марс”. Где и как петербуржцам наблюдать небесное явление тысячелетия?

/pixabay.com/

Ночь с 27 на 28 июля не только станет началом уик-энда, но и даст петербуржцам уникальную возможность своими глазами увидеть лунное затмение века и великое противостояние Марса с Солнцем, в ходе которого Красная планета приблизится к Земле на максимально близкое расстояние.

Почему сегодня нужно смотреть на небо?

Спутник Земли погрузится в тень планеты почти на четыре часа и окрасится из-за этого в насыщенные кроваво-багровые тона. В XXI веке, по подсчетам астрономов, произойдет 225 лунных затмений, и сегодняшнее станет самым долгим. Поэтому событие с уверенностью можно назвать легендарным.

Великое противостояние Марса с Солнцем – феномен, который также заслуживает внимания. Он заключается в том, что Земля проходит между желтым карликом и четвертой планетой Солнечной системы в момент наибольшего сближения. Это позволит наблюдателям даже невооруженным глазом увидеть Марс в виде яркой оранжевой точки на темном небе. В телескоп в такие моменты можно увидеть даже рельеф Красной планеты, но, к сожалению, сейчас на ней продолжаются пыльные бури. Однако это не умаляет значимость события для астрономического мира.

Астрономы сообщают, что совпадение двух событий – лунного затмения и Великого противостояния Марса с Солнцем бывает чрезвычайно редко. И следующий раз понаблюдать за совокупностью небесных явлений получится через 25 тысяч лет.

Когда наблюдать за затмением и как оно будет протекать?

Восход Луны произойдет в 21:40. Астрономы отмечают, что она сегодня будет полной, но из-за позднего наступления ночи в Северной столицы мы сперва не увидим части спутника Земли.

Само затмение начнется в 22:30, именно в это время Луна начнет приобретать зловещий кровавый оттенок.

Через 50 минут затмение достигнет своего пика. Диск потускнеет и станет едва различимым. Это погружение Луны в земную тень станет самым глубоким в нынешнем столетии, сообщают петербургские астрономы.

В 00:13 Луна начнет выходить из тени и снова начнет светлеть. Примерно через час затмение закончится, и в это же время Марс окажется выше всего над горизонтом. Точнее – он окажется примерно посередине между Луной и горизонтом.

Откуда лучше наблюдать затмение и что для этого нужно?

Затмение можно будет наблюдать из любой точки города при условии, что на небе не будет облаков. Главный синоптик Петербурга Александр Колесов подтвердил «Фонтанке», что над городом на Неве сегодня ночью будет преимущественно ясно. Конечно, возможны небольшие облака, но они быстро разрушаются, и уж за 4 часа затмения вы хоть что-нибудь да увидите. Но есть один нюанс: если вы хотите хорошо разглядеть Марс, придется выбирать место с отличным обзором на юго-восток и юг, так как действие будет разворачиваться почти на самом горизонте.

Лунное затмение – не солнечное, за глаза можно не опасаться, и «копченые стекла» вам не нужны. Явление можно увидеть невооруженным глазом, но куда зрелищнее, согласитесь, наблюдать его в оптику.

Владельцы телескопов сегодня наверняка самые популярные люди в Петербурге. Впрочем, еще каждый может успеть купить прибор наблюдения за звездным небом. Простенькие телескопы продаются на Avito за 3 тысячи рублей. Самые дорогие стоят почти полмиллиона.

Оптику можно взять и в аренду. В Северной столице несколько компаний дают попользоваться довольно мощными телескопами. Для этого нужно внести залог (около 10 тысяч рублей). Один день пользования прибором стоит в районе 1500 – 3000 тысяч рублей.  По словам владельцев одной из организаций, перед затмением на них обрушился шквал заявок. Поверим на слово.

Санкт-Петербургский планетарий сегодня организует наблюдение за ночным небом. Все билеты уже проданы.

Если вы не готовы платить за то, чтобы постоять ночью у телескопа, можно посмотреть на «кровавую» Луну бесплатно. К примеру, в парке 300-летия будет профессиональный телескоп и даже астрономы, способные ответить на вопросы страждущих. Мероприятие организуют неформальное петербургское сообщество журналистов «Медиафан» и астрономический клуб «СПАГО».

Олеся Михайлова, «Фонтанка.ру»

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