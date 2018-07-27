Череповецкого мастера гримировки выдали военкомату отпечатки пальцев

Сотрудники Росгвардии в Череповце для проверки документов отвезли в отдел полиции двух молодых людей и девушку. После процедуры дактилоскопирования выяснилось, что даме пора в армию.

Как рассказывает 27 июля пресс-служба регионального управления Росгвардии, компания привлекла внимание патруля вневедомственной охраны ночью 25-го числа на Парковой улице в Череповце. Ни у кого из задержанных не оказалось при себе документов, гуляющим пришлось ехать в отдел полиции. Сотрудники УВО были уверены, что везут в машине двух молодых людей и барышню, но отпечатки пальцев последней показали, что дам в компании нет. Вместе с установлением личности стало ясно, к чему маскарад. 22-летний череповчанин находится в розыске за уклонение от службы в армии.