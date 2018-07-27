ФСИН собирает статистику по пыткам в колониях. Глава ведомства обещает «кадровые решения»

Федеральная служба исполнения наказаний до конца августа представит статистические данные о применении насилия и спецсредств в отношении заключенных. Как передает «Медиазона» со ссылкой на ТАСС, об этом 27 июля заявил глава ведомства Геннадий Корниенко.

«По выявленным фактам применения [физической силы и спецсредств] будут уже отдельные проверки в рамках регламента», – подчеркнул он. И напомнил, что во всех регионах созданы комиссии по проверке деятельности сотрудников колоний.

Корниенко также прокомментировал жестокое избиение в ярославской колонии №1 Евгения Макарова. По словам главы ФСИН, кадровые решения по этому инциденту «еще тогда были проведены» – имеется в виду июнь 2017 года, когда и произошла сама экзекуция. Правда, об этих решениях широкой публике ничего не известно — следователь тогда закрыл дело, а задержаны сотрудники ФСИН были только после публикации видеозаписи с пытками «Новой газетой».