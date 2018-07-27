Происшествия
ФСИН собирает статистику по пыткам в колониях. Глава ведомства обещает «кадровые решения»
Федеральная служба исполнения наказаний до конца августа представит статистические данные о применении насилия и спецсредств в отношении заключенных. Как передает «Медиазона» со ссылкой на ТАСС, об этом 27 июля заявил глава ведомства Геннадий Корниенко.
«По выявленным фактам применения [физической силы и спецсредств] будут уже отдельные проверки в рамках регламента», – подчеркнул он. И напомнил, что во всех регионах созданы комиссии по проверке деятельности сотрудников колоний.
Корниенко также прокомментировал жестокое избиение в ярославской колонии №1 Евгения Макарова. По словам главы ФСИН, кадровые решения по этому инциденту «еще тогда были проведены» – имеется в виду июнь 2017 года, когда и произошла сама экзекуция. Правда, об этих решениях широкой публике ничего не известно — следователь тогда закрыл дело, а задержаны сотрудники ФСИН были только после публикации видеозаписи с пытками «Новой газетой».
«Сейчас мы более тщательно проверяем все моменты, которые там произошли, естественно, это [возможные новые кадровые решения] будет. И они будут не только в Ярославле, в ближайшее время мы посмотрим и по остальным колониям», – заявил Геннадий Корниенко.
Справка:
Напомним, обсуждение работы Федеральной службы исполнения наказаний началось после публикации «Новой газетой» видеозаписи с избиением заключенного сотрудниками ФСИН. Шестеро из них арестованы.
«Новая газета» выложила ролик с издевательствами 20 июля. На кадрах видно, что несколько человек в форме в течение 10 минут записи по очереди избивают заключенного Евгения Макарова, а потом выливают ему на голову ведро воды. Уголовное дело в отношении фсиновцев возбуждено только после огласки. Адвокат Макарова Ирина Бирюкова покинула Россию, получив информацию о грозящей ей опасности.