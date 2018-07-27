Вооруженные люди зачищают ТЦ «Светлановский» от посетителей, он закрыт по требованию прокуратуры

Торговый центр «Светлановский» в Выборгском районе Петербурга оцеплен вооруженными людьми в гражданской одежде. Днем 27 июля они зачищают территорию от арендаторов и посетителей.

Как сообщили «Фонтанке» читатели, около 13:30 в ТЦ на проспекте Энгельса пришла группа с автоматами и потребовала покинуть помещения. Сотрудникам компаний-арендаторов разрешили в лучшем случае забрать личные вещи.

В торговом центре нашему изданию рассказали, что деятельность приостановлена на неопределенное время по требованию прокуратуры, причиной стали противопожарные нормы.

Пресс-служба прокуратуры Петербурга на запрос «Фонтанки» не ответила.

Владельцем ТЦ «Светлановский» (юрлицо ООО «Торговый мир Светлановский»), по данным СПАРК, является бизнесмен Петр Демидович. Основная часть офисов сдается в аренду и субаренду. В пятиэтажном комплексе площадью 32 тысячи квадратных метров расположены рестораны, магазины одежды и обуви, развлекательная зона, фитнес-клуб.

Ранее в Петербурге по требованию прокурора Василеостровского района была приостановлена деятельность торгового комплекса «Одоевского, 33» до устранения нарушений пожарной безопасности.