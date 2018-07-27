«Ласточку» между Псковом и Петербургом запускают в августе. Пока поезд быстрее и дешевле, чем маршрутка

Скоростной поезд «Ласточка» начнёт курсировать между Санкт-Петербургом и Псковом с 4 августа. Пятивагонный состав будет следовать в пути три с половиной часа, цены на билеты в августе варьируются от 360 до 1500 рублей.

Как сообщили 27 июля в пресс-службе РЖД, начиная с 4 августа поезд начнёт курсировать из Петербурга, с 5 августа — из Пскова. В Северной столице «Ласточка» стартует с Балтийского вокзала в 6:55, в Псков пассажиры прибудут к 10:25. Из Пскова скоростной поезд отправляется в шесть утра и прибывает в Петербург в 9:30. (Таким образом, съездить в Псков на «Ласточке» и вернуться на ней же вечером не удастся.) В пути предусмотрены остановки на станциях Гатчина-Варшавская, Луга и Струги Красные.

«В поезде пассажирам будут доступны 3 класса обслуживания: бизнес-класс, экономкласс и базовый туристический класс. Особое внимание будет уделено пассажирам с ограниченными возможностями – предусмотрены два подъемника для инвалидных колясок, позволяющих осуществлять посадку/высадку маломобильных групп пассажиров, в том числе и с низких платформ. В вагоне № 1 имеются места с креплением для размещения инвалидных колясок и кнопкой вызова проводника», — рассказали в РЖД.

В компании добавили, что до конца августа на «Ласточку» между Псковом и Петербургом будут действовать «специальные фиксированные тарифы». Так, базовый билет обойдётся в 360 рублей, экономкласс — в 432 рубля, бизнес — 1483 рубля 80 копеек.

«С сентября формирование конечной стоимости проезда для пассажиров в поездах «Ласточка» на маршруте Санкт-Петербург – Псков будет осуществляться в рамках динамического ценообразования», — рассказали путейцы.

Сейчас между Псковом и Петербургом ходит один поезд раз в неделю. Пассажиров он доставляет за 4 часа 20 минут. Стоимость билетов составляет от 591 рубля (сидячий) до 2240 рублей (купе). Добавим, проезд между Псковом и Петербургом на маршрутке в среднем обходится в 500-600 рублей.